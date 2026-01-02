Genève lance son année avec un succès face au champion

Le GSHC a réalisé une belle prestation pour venir à bout de Zurich, champion en titre (5-3). De son côté, Ajoie menait 2-0 face à Berne avant de s'incliner pour commencer 2026 (3-4).

Genève - Zurich 5-3

La bonne résolution de Genève-Servette était-elle de tout écraser cette année? En tout cas, à la vue du premier tiers des Aigles ce vendredi après-midi, on pouvait le penser. Ou alors était-ce le champion en titre zurichois qui était un peu en gueule de bois, quelques heures après le Nouvel An?

Toujours est-il que les Genevois ont entamé d'une sublime manière leur rencontre. Après 20 minutes, le score était de 2-0 pour la troupe de Ville Peltonen. En power-play, Jimmy Vesey a inscrit le premier but de l'année en National League. L'Américain a buté dans un premier temps sur la jambière de Robin Zumbühl, avant que le puck ne lui revienne et qu'il n'ait plus qu'à le glisser au fond (4e).

Défensivement, les Grenat étaient solides et Zurich avait de la peine à se créer de réelles occasions. Ils ont pu retourner aux vestiaires avec une avance de deux buts à la suite d'un tir manqué de Josh Jooris, qui a été dévié par le gant de Willy Riedi et qui a terminé au fond des buts (20e).

Genève retombe dans ses travers

Sauf que le GSHC est retombé dans ses travers durant la deuxième période. En l'espace de huit minutes, Zurich a pu égaliser. D'abord, Rudolfs Balcers a profité d'un rebond derrière le but pour glisser la rondelle entre Stéphane Charlin et son poteau (22e). Avant que Nicolas Baechler, du back-hand, remette les compteurs à zéro (30e).

Alors que les débats se sont équilibrés, Genève a pu reprendre les devants avant la deuxième pause. Le tir de Simon Le Coultre n'a jamais pu être capté par Zumbühl et a glissé au-delà de la ligne (35e). Cette fois, le GSHC comptait bien tenir son avantage.

Malgé la pression des visiteurs, l'arrière-garde grenat a fait le travail. Mieux, Sakari Manninen a profité d'un puck qui traînait devant le gardien zurichois pour lancer dans la lucarne et assurer la victoire aux siens (51e). Genève a tremblé jusqu'au bout avec la réduction du score de Riedi grâce à une déviation (54e). Mais Charlin a su rester calme devant ses buts et dans la cage vide, Jesse Puljujärvi a scellé la rencontre.

Avec ce succès face au champion en titre, Genève lance parfaitement son année 2026, qui sera celle de la rédemption pour les Aigles.

Ajoie - Berne 3-4

Ajoie a commencé l'année à l'image de sa saison. Les Jurassiens menaient 2-0 face à Berne à la 36e, mais ont fini par s'incliner 4-3.

L'année 2026 sera-t-elle aussi frustrante que 2025 pour la lanterne rouge? Certainement si l'on s'attache à cette rencontre face à Berne. Cavalleri (25e) et Hazen (36e) ont placé le HCA en situation favorable, mais les étrangers du club de la capitale ont trouvé le moyen de renverser la vapeur. Après que Graf a pu réduire le score (37e), ce sont Merelä (51e) et Ejdsell (58e) qui ont redonné le sourire aux Ours. Untersander a ajouté un but dans la cage vide et le 3-4 de Turkulainen est malheureusement intervenu trop tard, à 43 secondes de la sirène.