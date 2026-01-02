Le hockey suisse rend hommage à Crans-Montana

Ce vendredi, pour le retour de la National League, une minute de silence a été respectée pour les victimes de l'incendie à Crans-Montana. Cet hommage a eu lieu dans toutes les patinoires du pays.

Blick Sport

Ce vendredi, la majorité des équipes de National League reprenait le chemin des patinoires après les Fêtes de fin d’année. Genève-Zurich et Ajoie-Berne étaient au programme à 14h, avant Lausanne-Zoug dans l’après-midi (15h45) et Bienne-Lugano, Kloten-Davos et Ambri-Langnau en soirée (19h45).

En marge de ces matches, la National League a décidé de rendre hommage aux victimes de l’incendie qui a eu lieu à Nouvel An à Crans-Montana. Avant midi, elle a indiqué qu'une minute de silence allait être respectée dans les patinoires du pays, avant les coups d’envoi des différents matches.

À Genève et à Ajoie, l’émotion était vive après le drame qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes et blessé 115 autres dans la station valaisanne. Tant du côté des Vernets que de la Raiffeisen Arena, la minute de silence a été religieusement respectée. Au bout du Léman, une banderole a même été déployée de la part des Irréductibles Grenat: «Pensées aux familles et aux proches de Montana.»

Sur la glace, les Aigles ont décidé de jouer avec un brassard noir, en hommage aux victimes.