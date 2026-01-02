DE
FR

Minute de silence avant les matches
Le hockey suisse rend hommage à Crans-Montana

Ce vendredi, pour le retour de la National League, une minute de silence a été respectée pour les victimes de l'incendie à Crans-Montana. Cet hommage a eu lieu dans toutes les patinoires du pays.
Publié: 14:12 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
1/4
Dans le cadre de la reprise de la National League, Genève-Servette a rendu hommage aux victimes de Crans-Montana.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Ce vendredi, la majorité des équipes de National League reprenait le chemin des patinoires après les Fêtes de fin d’année. Genève-Zurich et Ajoie-Berne étaient au programme à 14h, avant Lausanne-Zoug dans l’après-midi (15h45) et Bienne-Lugano, Kloten-Davos et Ambri-Langnau en soirée (19h45).

En marge de ces matches, la National League a décidé de rendre hommage aux victimes de l’incendie qui a eu lieu à Nouvel An à Crans-Montana. Avant midi, elle a indiqué qu'une minute de silence allait être respectée dans les patinoires du pays, avant les coups d’envoi des différents matches.

À lire aussi sur Crans-Montana
Les Sports Awards reportés en raison du drame
Solidarité avec Crans-Montana
Les Sports Awards reportés en raison du drame
Des citoyens ouvrent leurs portes aux proches des victimes de Crans-Montana
Drame en Valais
Des citoyens ouvrent leurs portes aux proches des victimes de Crans-Montana

À Genève et à Ajoie, l’émotion était vive après le drame qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes et blessé 115 autres dans la station valaisanne. Tant du côté des Vernets que de la Raiffeisen Arena, la minute de silence a été religieusement respectée. Au bout du Léman, une banderole a même été déployée de la part des Irréductibles Grenat: «Pensées aux familles et aux proches de Montana.»

La banderole déployée par le parterre nord genevois.
Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Sur la glace, les Aigles ont décidé de jouer avec un brassard noir, en hommage aux victimes.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
35
45
77
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
36
29
67
3
Lausanne HC
Lausanne HC
35
27
65
4
HC Lugano
HC Lugano
34
25
59
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
3:2
36
-2
59
6
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
35
-7
56
7
EV Zoug
EV Zoug
33
5
55
8
ZSC Lions
ZSC Lions
2:3
35
17
55
9
SCL Tigers
SCL Tigers
34
-3
44
10
EHC Bienne
EHC Bienne
34
-15
41
11
EHC Kloten
EHC Kloten
34
-20
41
12
SC Berne
SC Berne
1:2
35
-11
41
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
34
-35
38
14
HC Ajoie
HC Ajoie
2:1
36
-55
31
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus