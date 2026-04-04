Les pronostics de Blick pour les demi-finales

Davos, Fribourg, Genève et Zurich: deux de ces équipes vont disputer la finale de National League. Dans la série 100% romande, nos deux journalistes désignent le même vainqueur, mais pas dans l'autre demi-finale.

Les quarts de finale sont finis, place aux demies. Au tour précédent, un de nos journalistes a brillé. Grégory Beaud a en effet trouvé les quatre équipes qui se retrouent dans le dernier carré. Si le score était exact pour Davos (4-1), il n'a trouvé «que» le bon vainqueur des autres séries. C'est toujours mieux que son collègue Matthias Davet, qui s'est trompé une fois. Il voyait Lausanne passer en demi-finales et, même si ce n'était pas loin, c'est bel et bien Genève qui va affronter Fribourg dès ce samedi. Va-t-il parvenir à égaliser pour ce deuxième tour? Réponse dans quelques jours.

Fribourg (2e) - Genève (3e)

Grégory Beaud (4-3)

Fribourg Gottéron est-il mûr pour remporter sa première série face à Genève-Servette après plusieurs échecs? Roger Rönnberg était censé arriver à la BCF Arena pour changer les mentalités. Et le technicien suédois est en train de le faire. Quoi de mieux qu’une victoire contre les Aigles pour prouver que le changement a réellement eu lieu en profondeur dans l’organisation?

Sur la glace, Fribourg Gottéron se bat peut-être avec une énergie différente en raison de la retraite de Julien Sprunger et le départ de Reto Berra après ces play-off. Physiquement, les Dragons semblent plus aptes à contrer les Grenat que Lausanne lors des quarts de finale. Mais la série risque, une fois encore, se jouer sur des détails.

Matthias Davet (4-2)

Cette saison, Fribourg a eu la fâcheuse habitude de se mettre au niveau de ses adversaires. Malgré une très belle résistance, Rapperswil aurait dû être éliminé plus facilement par les Dragons. Mais maintenant que cet écueil est passé, Gottéron devrait pouvoir enchaîner face à Genève.

Lausanne l'a prouvé durant quelques matches: il est possible de contrer la «Grannijärvi» genevoise. Une fois ceci effectué, c'est plus facile pour les adversaires des Grenat de s'imposer. Les Fribourgeois semblent avoir de meilleures armes que les Vaudois. Et, en éliminant les Lakers, ils se sont libérés d'un poids. Ils peuvent désormais filer vers la finale pour leur capitaine, Julien Sprunger.

Davos (1er) - Zurich (4e)

Grégory Beaud (2-4)

Les Lions montent en puissance et ont fait une incroyable impression lors de leur quart de finale face à Lugano. L’équipe de Marco Bayer peut compter sur trois lignes incroyables et de nombreuses individualités rompues à la dureté de séries éliminatoires. Un homme ne change pas tout, mais le retour en Suisse du Finlandais Juho Lammikko durant la saison est le genre de renfort qui peut modifier en profondeur l’état d’esprit d’un vestiaire.

Du côté des Grisons, on paraît moins bien loti devant le filet avec Sandro Aeschlimann qui pourrait peiner à faire la comparaison avec Simon Hrubec. Et si l’on ajoute à cela la fin de saison prématurée de Valentin Nussbaumer, Zurich n’est-il pas favori de cette série?

Matthias Davet (4-1)

Oui, Zurich m'a également impressionné depuis le début des play-off. Mais dans cette équipe de Davos, il y a cette chance du futur champion qui m'oblige à ne pas parier contre eux. Prenez cet acte I face à Zoug, en quarts de finale. Les Grisons sont menés à 90 secondes du terme et finissent par l'emporter… dans le temps réglementaire.

Hormis la blessure de Valentin Nussbaumer, tout semble rouler pour le HCD. Dans ses rangs, il peut compter sur un incroyable Simon Ryfors, qui a été l'un des grands joueurs de ces quarts de finale. Et, à un moment donné, la dynastie des Zurichois doit bien prendre fin, non?