À compter de ce vendredi soir, les play-off commenceront en National League avec, forcément un derby lémanique qui intéressera tout le monde. Mais quels sont les favoris de nos journalistes? Ils se mouillent.

Davos (1er) - Zoug (8e)

Grégory Beaud 4-1. «Le rouleau compresseur davosien ne devrait pas avoir trop de mal à aplatir Zoug. Et pourtant, en début d'année, je voyais bien l'équipe de Suisse centrale lancer (enfin) sa saison. Mais à force de ne pas progresser, j'ai arrêté de croire en eux. Non, Davos devrait s'en sortir facilement dans cette série même si le HCD aurait probablement souhaité tomber sur un autre adversaire en quarts de finale des play-off.»

Matthias Davet 4-1. «Franchement, Davos n’a pas de chance. Les Grisons ont fait une saison historique, tout ça pour se retrouver en quarts de finale face à Leonardo Genoni, chose qu’on ne souhaite à aucun club de National League. Heureusement, la troupe de Josh Holden a démontré durant toute la saison qu’elle était forte, très forte même. Elle va réussir à passer ce premier écueil, mais risque bien d’y laisser quelques plumes précieuses pour la conquête du titre.»

Fribourg (2e) - Rapperswil (7e)

Grégory Beaud 4-1. «Fribourg a le meilleur gardien, la meilleure défense et l'attaque avec le plus de profondeur. Contrairement à la saison dernière lorsque les Dragons sont allés «à la retirette» en play-off, ce n'est pas le cas cette saison. Malgré les absences de Schmid et Sörensen, les joueurs de Roger Rönnberg sont ultra-favoris de cette série qui ne devrait guère durer. Le seul argument des Saint-Gallois? Le fait de ne pas avoir eu de coupure dans leur saison contrairement à leur adversaire au repos depuis dix jours.»

Matthias Davet 4-1. «Je vois Rapperswil chiper un match à Gottéron, uniquement parce que les Dragons seront privés de Sandro Schmid et probablement de Marcus Sörensen (au moins durant quelques matches). Mais autrement, la série me paraît un poil déséquilibrée et, après quatre matches de play-in, les Lakers ne seront certainement pas frais. Le talent individuel des Fribourgeois va faire la différence et, avec un Reto Berra en état de grâce depuis le début de la saison, ils ne devraient pas se faire du souci.»

Genève-Servette (3e) - Lausanne (6e)

Grégory Beaud 4-1. «En séries éliminatoires, ce sont les situations spéciales qui font la différence. Et le box-play du Lausanne HC n'est pas terrible, tandis que le power-play des Genevois est excellent. Si l'on ajoute à cela un avantage de la glace en leur faveur, les Aigles ont toutes les cartes en main pour passer ce premier tour. 4-1, c'est sévère. Mais lorsque l'on commence à la maison, il suffit d'un break pour que le duel tourne court. Ce qui parle pour les Vaudois? Ils sont en santé pour la première fois de la saison. Suffisant? Je ne crois pas.»

Matthias Davet 2-4. «Si Fribourg - Rapperswil est la série la plus déséquilibrée à mon goût, ce derby lémanique est la plus indécise. Les deux équipes ont le talent dans leur effectif pour passer en demi-finales. Mais Lausanne a une chose que Genève n’a pas: un coach avec une expérience longue comme le bras derrière son banc. Geoff Ward a à peu près tout vécu dans sa carrière et il est prêt pour la bataille – surtout qu’il a récemment retrouvé son bras droit Peter Andersson. Cela pourrait suffire face à Genève et sa première ligne qui fait peur à toute la Suisse.»

Zurich (4e) - Lugano (5e)

Grégory Beaud 4-1. «Sur ce qu'il a montré sur la fin de saison, le double champion de Suisse en titre ne devrait pas trop peiner à passer l'épaule malgré la bonne saison des Tessinois. Défensivement, personne n'arrive à la cheville du «Z» et offensivement, le retour de Juho Lammikko va apporter le soupçon de dureté et de rigueur qui a parfois fait défaut durant cette saison. Mais contrairement aux deux saisons précédentes, Zurich ne devrait pas être considéré comme l'ultra favori avant même le premier engagement. Ce serait une erreur.»

Matthias Davet 4-2. «Tout va se jouer sur l’expérience dans cette série. Et quand on est double champion en titre, on en a un peu plus qu’une équipe qui n’a pas franchi les quarts de finale depuis 2018. Avec le retour prévu de Denis Malgin, les Zurichois risquent de faire du mal à Lugano. Oui, les Tessinois ont réalisé une bonne saison régulière mais je ne me vois tout simplement pas (encore) miser contre les ZSC Lions.»

Qui sera champion?

Grégory Beaud: Fribourg Gottéron. «J'avoue avoir un faible pour les arrogants qui assument leurs paroles. J'aime beaucoup le comportement d'un Novak Djokovic ou le genre de types de ce style. Comme beaucoup, j'ai souri de la phrase de Roger Rönnberg sur la fête du titre sur la place de la Cathédrale. Arriver dans un club avec une étiquette de perdant magnifique et fanfaronner, il faut avoir une bonne dose de courage... ou de folie. Le coach suédois a vécu une première saison fantastique avec les Dragons. Son charisme et son expérience pourraient bien faire franchir une étape aux Dragons. Et avouez que voir Julien Sprunger fêter un titre pour son dernier match en carrière aurait de la gueule.»

Matthias Davet: Fribourg Gottéron. «’C’est l’année du titre.’ Ce n’est pas moi qui le dis, mais bien le clip diffusé sur le vidéotron de la BCF Arena avant le dernier derby de la saison régulière face à Lausanne. Si les supporters des Lions ou ceux de Genève n’hésiteront pas à ressortir cet hymne au moment où Gottéron va (à nouveau) crever au poteau, j’ai tendance à croire en cette équipe. D’ailleurs, dès janvier, je l’ai annoncé. Avec la retraite à venir de Julien Sprunger, les Dragons vont tout donner et cela pourrait bien se terminer en joli conte de fées pour le capitaine, histoire de rester dans les créatures légendaires. On ne va pas se mentir: la blessure de Sandro Schmid a quand même mis du plomb dans l’aile des Fribourgeois.»



