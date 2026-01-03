Qui sera champion suisse cette saison?

Zurich va-t-il remporter son troisième titre de rang en National League? Nos journalistes hockey répondent à cette question qui, contrairement aux deux dernières années, ne semble pas si évidente.

La rédaction hockey

Grégory Beaud: Zoug

Les deux dernières saisons, je n'avais pas franchement pris de risque en «misant» sur les Zurich Lions. C'était le bon choix, mais pas non plus le plus audacieux, j'en conviens. Cette année, j'ai tout de même l'impression que le champ des possibles est plus vaste. Les Zurichois ne semblent plus aussi dominants. Les Lions sont-ils repus? Chaque jour qui passe me le fait croire davantage.

Alors qui pour leur succéder? Le Lausanne HC et Fribourg Gottéron sont les plus proches poursuivants de Davos en cette période des fêtes de fin d'année. Mais j'ai décidé de ne «miser» sur aucune des trois équipes de tête.

Cette année, mon choix se porte sur Zoug. Au niveau de la légion étrangère, personne ne fait mieux que l'équipe de Suisse centrale, surtout si l'on pense au fait que Tomas Tatar a été souvent blessé et/ou ménagé depuis le début de saison. Avec le Slovaque ainsi que Dominik Kubalik, le EVZ a une puissance offensive de feu sur sa première ligne complétée par Jan Kovar. Et derrière? Rien que la présence de Grégory Hofmann impose le respect.

Au niveau des joueurs de rôle, Zoug n'est pas mal loti non plus avec les Mike Künzle, Fabrice Herzog ou Sven Senteler. Ah j'oubliais: Leonardo Genoni et toujours aussi fort devant son filet. On regrettera juste la grave blessure de Lino Martschini qui m'aurait fait être davantage confiant avant cette fin de saison.

Matthias Davet: Fribourg

Parce que Julien Sprunger. Oui, je sais. Vous allez me dire que j’ai vu trop de films de Noël en cette période et que toute histoire ne se termine pas forcément aussi bien pour le protagoniste. Et pourtant, je sens que dans ce vestiaire de Gottéron, il y a moyen de réaliser l’Union sacrée derrière l’éternel capitaine pour ses derniers play-off.

D’un point de vue plus rationnel, j’ai quand même quelques arguments. La saison passée, déjà, Fribourg était passé tout proche de la finale (défaite à l’acte VII face à Lausanne). Et ce alors que les Dragons devaient composer avec une infirmerie remplie (Wallmark, De la Rose, Streule, Marchon). S’ils évitent ces blessures, ils peuvent y croire.

Surtout que Reto Berra est dans une forme olympique, que les nouveaux étrangers (Kapla, Nemeth et Borgström) confirment les attentes placées en eux, que les jeunes (Johnson, Biasca) se révèlent et qu’à la barre de ce navire, Roger Rönnberg est un excellent capitaine. C’est pour toutes ces raisons que je pense que Fribourg peut aller au bout cette année.