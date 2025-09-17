«C'est la honte de jouer un match quand tu perds 11-0»

Genève a pris une grosse claque ce mardi à la Vaudoise aréna (11-0). Le capitaine Noah Rod et l'entraîneur Yorick Treille sont revenus sur cette défaite face au rival lausannois.

Noah Rod (au centre) et le GSHC ont pris une immense claque à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Dans le couloir qui mène aux vestiaires, Noah Rod jette un nouveau coup d'œil au score qui s'affiche sur l'écran géant au moment de répondre à la première question. S'il s'agit bien d'un cauchemar que le capitaine de Genève-Servette et ses coéquipiers ont vécu ce mardi soir à la Vaudoise aréna, c'est de ceux dont on n'arrive pas à se réveiller. Cette défaite cinglante 11-0 va continuer à hanter le staff, les joueurs et les coéquipiers de longues heures, journées, semaines, voire saisons.

En temps normal, l'adage dit: «Un derby ne se joue pas, il se gagne.» Problème pour le GSHC, il n'a fait ni l'un ni l'autre ce mardi dans la capitale olympique. Les Aigles n'ont été que spectateurs de la furia lausannoise, sans aucun sentiment de révolte. Forcément, après le match, les mots manquaient dans les rangs grenat. «Tu veux que je te dise quoi?, entame Noah Rod. C'est le pire match de notre carrière, pour toute l'équipe. C'est inacceptable de se présenter comme cela. Je ne sais pas trop que dire à part qu'on était dégueulasses et qu'il va falloir montrer une réaction tout de suite.»

«Une bonne claque dans la gueule»

L'analyse de la rencontre a été plutôt compliquée pour le capitaine du GSHC, qui a tout de même souligné que «c'était un soir où on avait l'impression qu'on pouvait jouer jusqu'à minuit, rien n'allait fonctionner». Du côté du coach, difficile aussi de trouver les réponses. «Si l'on ne se présente pas, voilà ce qui peut arriver, résume Yorick Treille. Je n'ai pas de solution à chaud mais on va se retrousser les manches et tous se regarder dans le miroir.»

Pour l'entraîneur français, le mot «insuffisant» ne suffit pas pour décrire la prestation de son équipe dans ce derby lémanique. «Mais parfois, ça fait du bien de prendre une bonne claque dans la gueule pour se relever», espère Yorick Treille.

D'ailleurs, un sentiment de déshonneur habitait Noah Rod durant la rencontre: «Quand tu dois rentrer sur la glace et qu'il y a ce score, avec 10 minutes à jouer, ta fierté prend un coup. C'est vraiment la honte de jouer un match quand tu perds 11-0. Ça ne doit pas arriver et je m'en souviendrai.» Un résultat qui va aussi rester dans la mémoire de son entraîneur. «C'est la dernière fois qu'on voit ce score affiché là-haut, et encore plus dans un derby», promet le technicien.

«Ne pas faire le flamant rose»

À la question de savoir si son équipe l'avait laissé tomber, le Français répond plutôt par la négative. «Ce n'est pas par rapport au coach, explique-t-il. Le plus important, c'est entre eux. Aujourd'hui, c'est le club qu'on a laissé tomber.» Pour Noah Rod également, la position de son entraîneur ne doit pas être en danger: «On a confiance au staff qui a été mis en place. Peu importe le système, tu ne dois pas prendre 11-0. On prend 3-4 buts sur des tirs qu'on peut bloquer, si on ne fait pas le flamant rose devant.»

À voir si les dirigeants de Genève-Servette vont partager cette analyse ou si, à l'inverse, cette défaite dans le derby risque d'entraîner des conséquences pour Yorick Treille. Toujours est-il que le GSHC va devoir rapidement rebondir. Prochaine étape: la réception de Fribourg, jeudi aux Vernets.