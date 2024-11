«Après le premier tiers, j'ai demandé aux gars ce qu'ils voulaient»

Jan Cadieux sait que Genève a eu chaud face à Langnau. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Les matches en National League se suivent et se ressemblent pour Genève-Servette. Samedi passé face à Kloten, les Aigles avaient été transparents lors du deuxième tiers et avaient concédé alors un partiel de 0-3, qui ne leur avaient pas permis de décrocher la victoire. Ce vendredi face à Langnau, c'est lors de la première période qu'ils n'ont pas joué. 24 tirs concédés et, heureusement pour eux, un seul but marqué par l'adversaire – grâce à un tout grand Robert Mayer. Mais contrairement au match aux Vernets la semaine dernière, le GSHC a cette fois remporté la prolongation (4-5 ap).

«On ne peut pas se permettre, surtout dans notre situation, d'arriver sur la glace de cette manière», rappelle Jan Cadieux. La situation de Genève: toujours une place en dehors des play-in. Heureusement pour l'équipe, ce vendredi et grâce aux deux points acquis dans l'Emmental, elle a pu remonter à la 12e place au classement.

Triplé pour Markus Granlund

Et pour cela, elle peut dans un premier temps remercier le portier adverse… qui est également son futur gardien. Alors qu'il restait 40 secondes, que Langnau menait d'un but et Robert Mayer avait quitté sa cage, Stéphane Charlin a tenté d'inscrire son premier but en carrière. Problème: Markus Granlund se trouvait sur son chemin. Le contre a fini sa course au fond des filets. «C'était un but facile mais je m'en fiche comment c'est rentré», lâche le Finlandais.

Mieux: après 16 secondes en prolongation, il a parachevé son œuvre en glissant la rondelle entre les jambes de son futur portier. Et par la même occasion réalisé un hat-trick, lui qui avait inscrit le 1-1. «Je n'en ai pas réalisé beaucoup dans ma carrière donc ça fait plaisir», sourit-il après la rencontre.

«C'est dur à comprendre»

Ça, c'est pour ce qui est du verre à moitié plein. Par contre, ça n'enlève pas les 20 premières minutes ratées des Genevois. «On s'en sort bien, concède Jan Cadieux. Langnau méritait plus de gagner que nous.» Ce passage à vide, le coach du GSHC n'arrive pas à l'expliquer: «Je ne sais pas si on avait encore la tête ailleurs ou si on était satisfait du match de mercredi contre Lausanne, suppose-t-il. C'est vraiment dur à comprendre.»

Le technicien sait qu'il ne peut pas demander à son équipe de toujours jouer à 110%. «Il faut qu'on accepte à certains moments de jouer plus défensif et de garder de l'énergie», analyse Jan Cadieux.

Il a titillé l'égo de ses joueurs

Il ajoute qu'élever la voix sur ses joueurs à la première pause lui a semblé contre-productif. «Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient à la fin, révèle l'entraîneur. Le but était de titiller leur égo.» Un discours qui a bien fonctionné vu que Genève est revenu avec de bien meilleures intentions lors des 40 dernières minutes.

Un état d'esprit qu'il faudra prendre avec soi pour la réception de Berne ce samedi, une équipe d'un tout autre calibre que Langnau. «Il faudra être discipliné avec le puck et être capable de gérer les périodes où on est sous forte pression», prédit Jan Cadieux. Car ce n'est pas tous les soirs que le portier adverse va faire des cadeaux aux Aigles.