Lausanne fait à nouveau douter Fribourg Gottéron

Les Lausannois ont gagné sur le tard. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron avait autrement plus besoin de points que Lausanne dans ce derby romand. Et cela s'est remarqué dès les premiers instants puisque ce sont les Dragons qui ont rapidement été les plus remuants en zone offensive. À 4 contre 4, Lucas Wallmark a pu profiter d'un assist de Ryan Gunderson pour ouvrir la marque (4e, 1-0). Et trois minutes plus tard, un solo de ce même Wallmark a donné le tournis à la défense du LHC. C'est son compatriote Marcus Sörensen qui a exploité le rebond d'une «reprise de volée» particulièrement inspirée (7e, 2-0).

Le Lausanne HC, qui se présentait sans plusieurs titulaires dont Théo Rochette, absent pour les matches du week-end au moins, aurait eu tous les droits d'abandonner et de se focaliser sur son deuxième match du week-end, dimanche contre Langnau. Mais les hommes de Geoff Ward, malgré un effectif très restreint, n'ont pas baissé les bras. Tim Bozon (14e) s'est heurté à Reto Berra sur une contre-attaque. L'action du Français à licence suisse a montré la voie aux visiteurs. Et c'est ce même Bozon qui a redonné espoir à son équipe en toute fin de période initiale. Le No 94 a profité d'une «pataugée» de Raphael Diaz à la ligne bleue offensive pour partir seul et marquer (19e, 2-1). Après 20 minutes de bonne qualité, les joueurs locaux avaient de quoi se sentir mal payés avec ce score.

La seconde période a été surtout marquée par la pénalité de match infligée à Aurélien Marti pour un coup de canne à la tête de Jan Dorthe (30e). Après avoir visionné les images vidéo, les arbitres ont décidé de maintenir la sanction suprême contre le No 7 du LHC. Sur le long power-play consécutif à cette sanction, Fribourg Gottéron s'est certes créé de nombreuses occasions - logique -, mais les Dragons ne sont pas parvenus à creuser un nouvel écart. Ils sont restés sous le joug vaudois malgré un différentiel de tirs à leur avantager (25/11).

Berra pas tout blanc

Vainqueurs 6-0 lors du «premier set» plus tôt dans la saison, les Lions lémaniques sont très rapidement revenus à 2-2 dès la 42e minute sur un but de Janne Kuokkanen. L'ancien joueur de Fribourg Gottéron a dévié un tir de Jordann Bougro, lui aussi ancien pensionnaire de la BCF Arena. À nouveau en power-play durant deux minutes, les hommes de Pat Emond se sont heurtés à un très bon Kevin Pasche, notamment à deux reprises sur des tirs de Lucas Wallmark (44e). En fin de match, Lausanne est passé tout proche de prendre un premier avantage dans cette rencontre puisque Lukas Frick a touché un montant à cinq minutes de la sirène finale.

La rencontre s'est finalement décidée lors de la prolongation et sur un tir d'Antti Suomela (62e, 2-3) sur lequel Reto Berra peut probablement plaider coupable. Au classement, Lausanne continue sa course en tête, tandis que Fribourg Gottéron cède de précieux points après une période un rien moins compliquée. Les hommes de Pat Emond se rendront samedi à Ambri, tandis que Lausanne accueillera Langnau dimanche.