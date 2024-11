Blessé, Théo Rochette est absent au moins pour les matches du week-end

Théo Rochette manquera les deux matches du week-end. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La liste de blessé pour le match face à Fribourg Gottéron compte un élément supplémentaire. En plus de Michael Raffl, Athi Oksanen, Nathan Vouardoux, Lawrence Pilut, Raphael Prassl, Geoff Ward devra composer sans Théo Rochette, le meilleur compteur suisse des Lions. L'attaquant néo-international s'est blessé «au bas du corps», selon la formule consacrée. La nature de sa blessure n'est pas connue et il devra passer encore des examens.

Une chose est sûre, Théo Rochette ne pourra pas porter son maillot estampillé du numéro 90 pour les deux rencontres du week-end. Il ne sera donc pas sur la glace ce vendredi soir à Fribourg ainsi que dimanche à domicile contre les Langnau Tigers.

Pour compenser cette absence, le Lausanne HC a rappelé l'attaquant de Sierre, Jordann Bougro. L'international français est actuellement en feu puisqu'il a inscrit au moins un but lors de ses six dernières apparitions sous le maillot valaisan. Depuis le début de saison, il multiplie les aller-retour entre la cité olympique et la cité du soleil. Il a en effet porté quatre fois le maillot des Lions depuis le début du championnat. Jordann Bougro a passé deux saisons à la BCF Arena entre 2020 et 2022, sans parvenir à s'y faire une place.

Du côté des Dragons, Linden Vey va effectuer ses grands débuts en National League après avoir déjà porté le maillot fribourgeois mardi en Champions Hockey League. C'est le Suédois Jakob Lilja qui fait les frais de l'arrivée du Canadien. Le nouveau venu sera aligné avec Christoph Bertschy et Jan Dorthe. Killian Mottet, lui, est rétrogradé en quatrième ligne.