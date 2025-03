On y est! Ce samedi soir a lieu la dernière journée de la saison régulière 2024/25 de National League. Si Fribourg s'impose face à Ambri dans le temps réglementaire, il sera certain d'être en play-off. Pour cela, les Dragons vont devoir être solides devant leur public.

Nathan Marchon va-t-il trouver le fond des filets samedi contre Ambri? Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Quel suspense en National League! Avant la dernière journée, 11 des 14 équipes ont encore quelque chose à jouer. Fribourg est dans une situation favorable au moment d'aborder ce sprint final, les Dragons pointant au 6e rang, un point devant Kloten. La qualification pour les play-off leur tend les bras. Au niveau des scénarios, ils sont assez simples: si Gottéron gagne en 60 minutes, il est sûr d'être dans le top 6. En cas d'égalité de points avec les Aviateurs au moment de la sirène finale, il devra jouer un play-in.

Une éventualité dont on ne veut évidemment pas parler dans le vestiaire fribougeois, de peur de se porter la poisse. Mais après la belle victoire face à Lausanne jeudi et malgré l'improbable victoire de Kloten (but de la victoire à 22 secondes de la fin, en infériorité numérique), les Dragons étaient sereins. «On a fait un match plein et ça va nous aider pour aborder ce dernier match à la maison contre Ambri», analysait Nathan Marchon.

«On sait ce qu'on doit faire»

Pour lui, Gottéron doit faire «exactement la même chose qu'à Lausanne». C'est-à-dire? «Être physique, mettre beaucoup d'intensité, mais mieux commencer le match», répond le No 97 fribourgeois. Nathan Marchon sait qu'Ambri aura aussi quelque chose à jouer ce samedi à la BCF Arena, ce qui annonce «encore un grand match». «À nous de prouver qu'on mérite ce top 6», ajoute-t-il.

De son côté, son coéquipier Ryan Gunderson se réjouit de la dernière journée, «devant les fans les plus bruyants de Suisse». «On a tout en main, on sait ce qu'on doit faire et on sera prêts samedi», prévient-il. Pour l'Américain aussi, Fribourg ne doit pas changer son plan de jeu pour ce match face à Ambri. «Tout le monde sait ce qu'il doit faire sur la glace, assure-t-il. On a vu face à Lausanne: les gars sont prêts à plonger la tête la première pour bloquer des tirs. Depuis un moment, on joue un peu en mode play-off.» Pour Lars Leuenberger, ses troupes devront aussi être prêtes puisqu'Ambri est le genre d'équipe à jouer avec un rythme très élevé.

L'ombre de Chris DiDomenico?

Une figure va évidemment attirer l'attention samedi soir: Chris DiDomenico, l'ancien Fribourgeois échangé cette saison avec Jakob Lilja. Tout le monde le sait, «DiDo» est le genre de joueur qui peut faire tourner un match, dans les deux sens. Y a-t-il un plan mis en place par Lars Leuenberger et son staff pour contrer l'ex-Dragon? «Non non, répond l'entraîneur fribourgeois. On joue Ambri, pas DiDo. L'important est de rester calmes, faire notre travail. Peu importe si on affronte Lugano, Berne, Ambri ou DiDo.»

Si Nathan Marchon reconnaît qu'avec son ancien coéquipier, il risque d'y avoir beaucoup d'émotions, il promet que Gottéron ne va pas se focaliser sur lui. «Il y aura peut-être des joueurs qui vont le titiller, sourit-il quand même malicieusement. Mais il ne faut pas que ça nous déconcentre car il va aussi essayer de rentrer dans nos têtes.» À voir, samedi, qui va s'en sortir finalement.