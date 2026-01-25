«Les tirs aux buts, c'est une histoire de confiance en soi»

Pour la quatrième fois lors des six derniers matches, Fribourg a dû passer par la case tirs aux buts. Autant de victoires pour des Dragons qui semblent intouchables dans cet exercice, comme ils l'ont prouvé à Zurich (3-4 tab).

Matthias Davet Journaliste Blick

Du côté de Fribourg Gottéron, les heures supplémentaires commencent à devenir une habitude. Pour la quatrième fois lors des six derniers matches, les Dragons ont décidé de passer par une prolongation, et même une séance de tirs aux buts pour l'emporter. «C'est une bonne manière de préparer la fin de saison», se marre l'entraîneur Roger Rönnberg.

Car le plus fou dans cette histoire, c'est que ses Dragons ne sont jamais à bout de souffle et, à chaque fois, ils sont parvenus à glaner les deux points dans cet exercice si particulier. Cerise sur le gâteau: tant Loïc Galley (face à Lugano) que Reto Berra (contre Langnau, Zoug et Zurich) n'ont jamais encaissé le moindre but face aux Andrighetto, Thürkauf et autres Kovar.

Sur l'entiereté de la saison, les Fribourgeois ont remporté huit de leurs dix séances. Un pourcentage de 80% impressionnant qui balaie cette idée de lotterie concernant les tirs aux buts. «Honnêtement, on s'entraîne un petit peu dans cet exercice à l'entraînement, appuie Roger Rönnberg. Mais on ne fait rien de spécial en plus.»

Reto Berra, le meilleur du championnat

Comment expliquer cette réussite affolante des Dragons lorsque le temps réglementaire et la prolongation sont terminés? «Ça commence au niveau des gardiens, appuie le coach suédois. On en a deux qui sont très bons lors des tirs aux buts et ils nous donnent une chance de gagner à chaque fois. On dirait que les adversaires leur lancent de simples boules de neige. C'est impressionnant.» Depuis son banc, Roger Rönnberg apprécie de voir ses portiers briller lors de ces séances.

Les principaux intéressés aiment également ces moments. D'ailleurs, Reto Berra connaît ses statistiques exactes dans cet exercice. «Avant ce match, j'étais à 35 pénaltys arrêtés sur 32», détaille-t-il. Voilà. Avec la victoire en terres zurichoises, il en est désormais à un impressionnant 37/40, soit 92,5% d'arrêts. À titre de comparaison, la deuxième meilleur portier (avec plus de 15 tentatives) dans cet exercice est Leonardo Genoni et ses 81,82% (27/33). «En ce moment, je me sens très bien», admet le dernier rempart.

À 39 ans et avec toute son expérience, le Zurichois se prépare-t-il différemment lorsqu'une séance de tirs aux buts arrive? «Non, pas du tout, nous répond-il. C'est juste une question de confiance en ses capacités. J'aime les tirs aux buts car je suis grand et je peux couvrir beaucoup d'espace, mais je ne fais rien de spécial.»

S'il adore cet exercice, Reto Berra aurait évidemment préféré ramener trois points du voyage à la Swiss Life Arena. Ce succès permet toutefois à Fribourg de continuer sa belle série de victoire. De bon augure en vue de la fin de saison.

Pas de tirs aux buts en play-off

Problème pour les Dragons: il n'y aura pas de tirs aux buts au moment où ça comptera vraiment, à savoir lors des play-off. «Oui, il faudrait peut-être changer cela», rigole (à moitié) Roger Rönnberg. L'avantage pour lui et ses protégés est qu'ils sont bien partis pour figurer à une bonne place à la fin de la saison régulière.

Avec cette victoire à Zurich, Gottéron a désormais cinq points d'avance sur la deuxième place. Une bonne chose d'avoir pu faire un trou? «Je ne regarde que la première place, avance l'entraîneur. Je ne sais même pas qui est troisième.» Avec neuf points de retard (mais un match en plus) que Davos, cette place de leader semble difficilement atteignable. Sauf si Fribourg continue sur sa lancée, lui qui a gagné lors de ses six derniers sorties.