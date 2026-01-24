Fribourg gagne encore une fois aux tirs aux buts

Fribourg paraît imbattable aux tirs aux buts. Pour la quatrième fois sur les six derniers matches et du côté de Zurich, les Dragons l'ont emporté dans cet exercice si spécial (3-4 tab).

Fribourg avait un objectif en se rendant à la Swiss Life Arena ce samedi: conforter sa deuxième place. Une victoire et les Dragons réalisaient une sublime opération au classement, se détachant du peloton qui le suit. Mais pour ça, la tâche était ardue. Il fallait battre le double champion en Suisse chez lui.

Gottéron a bien compris que du côté de Zurich, il n'allait pas vivre une soirée de tout repos. Après à peine 30 secondes, Rudolfs Balcers s'est retrouvé seul devant Reto Berra, mais n'a pas cadré. C'est surtout en contre que Fribourg se montrait dangereux, à l'image de ce 2 contre 1 galvaudé par Ty Rattie, qui n'est pas parvenue à servir Sandro Schmid.

Des contres à tout-va

De l'autre côté de la glace, c'est l'autre Top Scorer du match qui se mettait le plus en évidence. En tant normal, Denis Malgin aurait ouvert le score dans ce premier tiers. Mais son tir raté (3e) ou celui dans le plastron de Berra (9e) ont fait preuve d'une inhabituelle maladresse. Gottéron s'est dit qu'il n'allait pas rater sa chance et, en contre, il a ouvert la marque.

Maximilian Streule poussait ce qu'il fallait le puck pour que Lucas Wallmark se fraie un chemin. Le Suédois ne ratait pas l'opportunité de lancer dans la lucarne (12e). Enhardis, les Dragons ont rapidement doublé la mise, à nouveau en contre. Ty Rattie a parfaitement trouvé Sandro Schmid au centre et, cette fois, l'action a fait mouche (15e). Par contre, la défense du jeune Jan Schwendeler n'était pas exempte de tout reproche sur ce coup. Juste derrière, Jamiro Reber poussait le puck du gant au fond des filets. Une réussite que les arbitres ont logiquement annulée.

C'est pourtant un peu contre le cours du jeu que Fribourg menait 2-0 après 20 minutes. Zurich, évidemment, ne s'est pas avancé battu dans le deuxième tiers. Même si Simon Seiler a dévié une passe de Kevin Nicolet (24e), les Lions sont parvenus à recoller au score. En contre toujours, Denis Malgin se rachetait quelque peu et offrait la réduction du score à Rudolfs Balcers, qui a allumé de manière magistrale la lucarne (26e). Puis, le duel des No 12 a tourné à l'avantage de Johan Sundström, qui s'est bien défait du marque de Patrik Nemeth et a profité d'un puck qui traînait (34e). Tout était à refaire pour les hommes de Roger Rönnberg.

Reto Berra ne laisse rien passer

Le troisième tiers, bien équilibré, a vu Zurich prendre l'ascendant en fin de match. Alors que les Lions poussaient pour obtenir les trois points, c'est pourtant Fribourg qui a inscrit le but qu'il pensait être de la victoire. Henrik Borgström a préféré faire la passe que de tirer. Un choix qui paraissait perdant, mais Yannick Rathgeb était dans le coin de la patinoire pour remettre devant la cage, où Attilio Biasca attendait, pour mettre la rondelle au fond (57e). Sauf qu'avec le but de Jesper Fröden alors que Zurich évoluait à 6, tout ce beau monde allait plutôt disputer une prolongation, puis une séance de tirs aux buts. Une habitude dernièrement chez les Fribourgeois, qui ont vécu là leur quatrième sur les six derniers matches.

Comme lors des trois dernières séances, le portier fribourgeois n'a rien encaissé et, cette fois, c'est Christoph Bertschy qui a offert la victoire à Gottéron. Avec ce succès, Fribourg réalise une belle opération comptable. Les Dragons confortent leur deuxième place et, avec les défaites de Lugano, Lausanne et… Zurich, ils peuvent résolument être optimistes.