Auteur d'un piètre premier tiers, Fribourg s'est logiquement incliné ce mardi à Kloten. Ironique, Roger Rönnberg n'était pas non plus énervé de la prestation de son équipe, qui va désormais pouvoir se focaliser sur la Coupe Spengler.

Matthias Davet Journaliste Blick

La der de l'année en National League n'a pas souri à Fribourg. Les Dragons se sont pris les pieds dans le tapis de la SWISS Arena de Kloten. Il faut dire qu'en encaissant trois buts en l'espace de six minutes, ils se sont tiré une belle balle dans le pied. Même s'ils sont parvenus à revenir en toute fin de match, le mal était déjà fait (4-3).

«Je pense qu'on n'a pas montré notre pire visage», tempère toutefois, à raison, l'attaquant Nathan Marchon. Du même avis, Roger Rönnberg n'a pas apprécié le manque de concentration de son équipe à un certain moment. Il s'est dit d'ailleurs «vraiment déçu». Interview du coach fribourgeois.

Roger, ce mardi, c'était un peu la soirée des cadeaux pour Fribourg à Kloten.

Oui, mais c'est la période de Noël. On a été le gentil Père Noël en rouge. Pas le Père Fouettard.

Après 20 minutes, le score était le même qu'à Langnau à la mi-octobre: 3-0. Penses-tu que ces matches sont comparables?

Je pense qu'on a plutôt bien commencé le match. Avant qu'ils marquent, je trouve qu'on était la meilleure équipe. Ensuite, on a eu trois grosses pertes de concentration en zone défensive et ils ont marqué à chaque fois. Je ne pense pas qu'on ait aussi mal joué qu'à Langnau dans les 20 premières minutes, mais le score était le même. Je suis vraiment, vraiment déçu.

Comment tu expliques ce manque de concentration pendant ces cinq ou six minutes?

On n'est pas totalement engagés à faire tout ce qu'il faut pour gagner un match de hockey aujourd'hui. On ne corrige pas les erreurs de la même manière que quand on joue à notre meilleur niveau. C'est la chose la plus difficile pour n'importe quelle équipe, surtout à cette période de l'année. D'après mon expérience, à l'approche de Noël, c'est compliqué de garder le focus et d'avoir suffisamment faim. On a beaucoup gagné ces derniers temps et, tôt ou tard, arrive un match où tu perds cette capacité à rester humble. Donc c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui. On n'était pas totalement absents, mais ce n'est pas suffisant.

Tu parles de l'approche de Noël. Ça peut vraiment expliquer la prestation?

C'est mon expérience en tant qu'entraîneur, chaque année. Ces matches-là sont difficiles à gérer. Quand les vacances arrivent et surtout quand tu as gagné beaucoup de matches. Je pense que Kloten était plus désespéré que nous aujourd'hui et ils ont gagné.

Par contre, le positif, c'est qu'il y a eu une réaction de tes joueurs pour revenir à 4-3.

Oui, je pense que si je dois être positif, c'est quelque chose que cette équipe fait toujours: revenir. C'est la différence depuis Langnau. Je pense qu'aujourd'hui, cette équipe a une meilleure attitude pour rivaliser et se donne à chaque fois une chance de revenir dans les matches.

Tu parlais des vacances, mais il n'y en a pas pour Gottéron. Vous montez directement à Davos pour la Coupe Spengler.

Ça reste des vacances (sourire).

Vraiment? Vous allez quand même jouer des matches.

Ouais…

À quel point tu te réjouis de retourner à Davos?

Énormément. J'y étais il y a deux ans avec mon ancienne équipe (ndlr: Frölunda) et j'ai vraiment adoré l'ambiance. J'ai énormément de respect pour ce tournoi mythique. C'est l'un des meilleurs au monde, peut-être le meilleur. C'est un grand honneur d'y participer. On verra si on peut faire la même chose que l'équipe l'an dernier.

C'est donc l'objectif de Fribourg? Conserver son titre?

Clairement.



