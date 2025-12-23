À Kloten, un début de match catastrophique plombe Fribourg

Menés 3-0 après 13 minutes, les hommes de Roger Rönnberg n'ont logiquement rien ramené de Kloten (4-3). Une dernière de l'année ratée en National League pour Gottéron. Place à la Coupe Spengler désormais.

Matthias Davet Journaliste Blick

Mi-octobre, Fribourg s'était troué dans l'Emmental. À Langnau, la troupe de Roger Rönnberg perdait 3-0 après 4'26 et avait pris une petite claque. Une grossière erreur de parcours, mais pas non plus de quoi remettre en question l'entraîneur suédois.

Ce mardi à Kloten, c'est exactement le même scénario qui s'est produit, sauf que le troisième but des Zurichois est tombé à la 13e minute. Par contre, le constat était le même: les Dragons faisaient peine à voir et, sauf incroyable retournement de situation, ils rentreraient en terres fribourgeoises avec 0 point dans leur hotte. Et miracle de Noël il n'y a pas eu, malgré les déguisements et les bonnets présents dans le kop fribourgeois.

Pourtant, le tout début de match de Gottéron n'était pas catastrophique. Les visiteurs ont été les premiers à se procurer une occasion, puisque Michael Kapla a repris un centre de Nathan Marchon (5e). Par après, ils ont piqué du nez face aux Aviateurs.

Trois buts en six minutes

C'est Leandro Profico qui a ouvert les feux, trompant du back-hand Reto Berra (7e). Puis, alors que Fribourg évoluait en power-play, Yannick Rathgeb a perdu la rondelle et Keanu Derungs en a profité pour doubler la mise (9e). Et c'est alors que les deux kops avaient décidé de faire grève de chants pour protester contre les sanctions collectives que Nolan Diem a inscrit le troisième (13e). Difficile, pour les fans de Kloten, de rester silencieux à ce moment.

Pire, Gottéron aurait bien pu en encaisser deux de plus avant la pause. Puhakka Petteri a visé trop haut au-dessus de l'épaule de Reto Berra (14e) et Rafael Meier a buté à deux reprises sur la jambière du portier fribougeois (18e). Décidément, rien de bon à garder pour les Dragons après 20 minutes.

Direction la Coupe Spengler

Heureusement pour eux, le deuxième tiers était d'un meilleur accabit. Et, de manière un brin chanceuse, ils ont pu inscrire le but de l'espoir. Après une belle opportunité gâchée, Michael Kapla s'est retrouvé derrière la cage et a lancé. Son tir a touché la jambe de Deniss Smirnovs avant de terminer sa course au fond des filets (24e). Fribourg pouvait encore y croire.

L'espoir a finalement duré jusqu'au début du troisième tiers. Au moment où Dario Meyer s'est frayé un chemin en direction de Reto Berra et a inscrit le 4-1 (42e). Cette fois, la messe semblait être dite à la SWISS Arena. Mais la réduction du score de Henrik Borgström (49e) et le but à 35 secondes de la fin de Jacob de la Rose ont donné des sueurs froides aux Aviateurs. Au final, ceux-ci s'en sortent de justesse.

Pour son dernier match en National League de l'année, Fribourg ne ramène donc rien dans ses valises. Des bagages que les Dragons n'auront pas besoin de défaire puisque, ce jeudi déjà, ils vont reprendre la route, direction Davos et la Coupe Spengler. Le point positif: ils seront de retour sur la glace de leur exploit en fin d'année dernière.