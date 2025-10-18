Fribourg Gottéron se troue dans l'Emmental

Fribourg Gottéron a vécu une soirée catastrophique et a ramassé une claque à Langnau. Les Dragons se sont lourdement inclinés dans l'Emmental au lendemain d'une victoire convaincante contre Genève.

Loïc Galley a rapidement capitulé. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quel début de match chaotique pour Fribourg Gottéron à Langnau. Les Dragons, qui restaient sur une belle victoire à domicile face à Genève la veille, ont totalement raté leur entame de match. Et plutôt trois fois qu'une puisqu'il y avait 3-0 après 4'26'' de jeu en faveur de la troupe locale. Le pauvre Loïc Galley, devant le filet, n'a rien pu faire tant les attaquants bernois ont eu le champ libre pour se présenter seuls face à lui.

Le jeune Nik Lehmann a inscrit son premier but chez les adultes dès la 2e minute de jeu en reprenant victorieusement un puck «mort» devant le but des visiteurs. Il a été imité peu après par André Petersson. Le Suédois a profité d'un moment de flottement de Yannick Rathgeb pour se présenter seul face au but fribourgeois (4e, 2-0). Une erreur à la relance de Jan Dorthe a permis à Oscars Lapinskis de, lui aussi, trouver le filet des visiteurs (5e, 3-0). L'entame de match n'aurait pas pu être plus catastrophique pour l'équipe de Roger Rönnberg. Dépité, le coach suédois a d'ailleurs pris son temps-mort après ce troisième but.

La furia des Tigers s'est calmée, mais Fribourg Gottéron n'est pas parvenu à revenir au score avant la première pause. Les visiteurs ont pourtant pu bénéficier de trois périodes de supériorité numérique. Jacob De La Rose et Sandro Schmid sont passés proches du 3-1, mais Robin Meyer a tenu bon devant son filet pour préserver ce triple avantage à la pause. Un salaire logique pour Emmentalois largement plus solides durant 20 minutes.

Problème? Ce ne fut guère mieux durant la deuxième période puisque les joueurs locaux ont tout de suite profité d'un power-play pour inscrire le 4-0 et immédiatement mettre un terme aux pseudos espoirs d'un retour des Dragons. C'est Hannes Björninen qui a trompé Loïc Galley alors que Marcus Sörensen était en train de revenir sur la glace. Orphelin de Lucas Wallmark, le Suédois a une nouvelle fois livré une prestation terne dans l'Emmental. Décidément, le No 9 des Dragons est bien quelconque lorsqu'il n'est pas aligné avec son compatriote.

À la 27e, Santtu Kinnunen a inscrit le 5-0 et renvoyé le gardien de Fribourg Gottéron sur le banc. Lors de l'ultime période, le Finlandais Saku Mäenalanen s'est présenté tout seul face à Reto Berra, rentré en cours de match. Le gardien international n'a rien pu faire et a concédé le 6-0 (46e).

Victorieuse à domicile vendredi soir contre Genève-Servette, l'équipe de la BCF Arena termine son week-end avec trois points. Ce n'est évidemment pas catastrophique. Mais l'absence totale de réaction après un départ raté à Langnau est tour de même plus embarrassante. Au classement, Fribourg doit donc plutôt regarder derrière plutôt que de lorgner le haut du tableau. Mardi, face à Zoug, les hommes de Roger Rönnberg auront intérêt à se livrer une autre prestation et montrer un visage moins catastrophique.