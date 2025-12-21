Juste avant le coup d'envoi face à Zurich, Fribourg a annoncé avoir prolongé son défenseur Michael Kapla. Directeur sportif, entraîneur et, évidemment, joueur, reviennent sur cette décision qui convient à tous.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le regard de Michael Kapla s'illumine face à la presse, lorsqu'un journaliste mentionne le moment où sa prolongation de contrat a été annoncée juste avant le coup d'envoi du match face à Zurich et qu'une clameur est descendue des tribunes de la BCF Arena. «Honnêtement, je n'ai jamais rien expérimenté de tel, souffle le défenseur de Gottéron. Se sentir accepté dans un tel endroit, c'est un chouette sentiment.»

L'aventure entre l'Américain et les Dragons, qui a débuté cet été, va donc se poursuivre au moins jusqu'en 2028, puisque le numéro 3 a prolongé son contrat de deux ans. Une évidence pour tout le monde. «Je n'avais aucun doute, explique le principal intéressé. J'ai uniquement parlé avec Fribourg et je suis heureux qu'on ait trouvé un terrain d'entente.»

Une semaine de discussions

Des discussions qui, selon le directeur sportif Gerd Zenhäusern, n'ont pas été trop longues: «Ça s'est fait en une semaine, même s'il y avait déjà quelques conversations informelles auparavant. Il représente ce qu'on veut mettre en place sur la philosophie de jeu. Son attitude en dehors de la glace est aussi irréprochable. Sur ce point, je le vois un peu comme un Ryan Gunderson, en vrai leader.» Quand on sait l'impact qu'a eu «l'autre» Américain à la BCF Arena, nul doute que Michael Kapla va accepter le compliment avec plaisir.

Cette prolongation montre également que le coup de poker de Gottéron a été gagnant. Blessé en partie la saison dernière alors qu'il évoluait à Rögle, l'Américain est de retour en pleine forme. «Deux ans, c'est une belle marque de confiance et je suis heureux qu'on croie en moi, se réjouit le principal intéressé. Le plus longtemps je reste ici et le mieux je vais continuer à développer mon jeu.»

Un assist pour célébrer

La décision de prolonger rend également heureux Roger Rönnberg. «Je suis vraiment content, sourit le coach suédois. Il est rapidement devenu un leader dans notre vestiaire et c'est une personne formidable. Tout le monde ne voit pas son caractère, mais il a une manière magnifique d'être généreux et il s'intègre merveilleusement à la société Gottéron.»

De beaux compliments venus de toute part pour l'Américain, qui a inscrit 23 points (9 buts, 14 assists) en 35 matches avec Fribourg. Vendredi à Ambri, il a offert la victoire à son équipe en prolongation. Et le lendemain, il a fêté son nouveau contrat avec un assist sur le but de la victoire de Jacob de la Rose (52e). La soirée parfaite finalement.