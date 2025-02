«Cette défaite tombe peut-être au bon moment»

Lars Leuenberger a perdu son premier match dans le temps réglementaire avec Fribourg. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

«Rien.» À la question de savoir ce que cette première défaite dans le temps réglementaire de Fribourg sous l'ère Lars Leuenberger changeait, Christoph Bertschy a eu une réponse plutôt simple. Forcément, même si ce revers face à Lugano ne fait plaisir à personne, il n'y a pas péril dans la demeure à la BCF Arena. Les Dragons sont toujours confortablement installés dans le Top 6 (quatre points et un match en moins que Kloten) et ce n'est pas une simple défaite qui doit remettre en question le bon travail du coach saint-gallois depuis son arrivée.

Mais, une fois n'est pas coutume, Fribourg n'a pas réalisé un match exceptionnel. Au moment de l'analyse, l'entraîneur peste à propos du trop grand nombre d'erreurs individuelles commises par son équipe. «Peut-être que cette défaite arrive au bon moment, espère Lars Leuenberger. On doit être plus fort mentalement.»

«Trop facile pour Lugano»

Quand on fait remarquer à l'entraîneur que ses joueurs n'ont pas non plus été désastreux dans ce secteur-là, parvenant à recoller alors qu'ils ont encaissé deux buts en l'espace de 51 secondes, il acquiesce. «Mais on a des grandes individualités qui nous permettent de revenir», souligne-t-il.

Si après la victoire à Zurich vendredi, Lars Leuenberger regrettait le manque de rythme de son équipe après la pause de l'équipe nationale, il trouve que le problème est réglé. «Par contre, nous n'étions pas prêts à ne rien donner à l'adversaire, analyse-t-il. C'était trop facile pour Lugano car nous avons fait trop de cadeaux – la gestion du puck n'était pas bonne.»

Se concentrer sur le prochain match

Rien d'inquiétant donc, pour Fribourg, qui devra repartir au travail. Si les Dragons n'ont marqué que deux buts face à Lugano, c'est surtout sur le plan défensif qu'ils veulent s'améliorer. «Malgré ce qu'on a montré, on était proches de nos adversaires, souligne Christoph Bertschy. Même si on n'est pas parvenu à gratter un point, ce n'est qu'un match et il faut se concentrer sur le prochain.»

Celui-ci aura lieu vendredi prochain, sur la glace de Davos. Si Gottéron retrouve la recette qui a fait son succès depuis l'arrivée de Lars Leuenberger fin décembre, nul doute qu'il pourra repartir avec la victoire des Grisons. Mais pour cela, il faudra commettre moins d'erreurs que face à Lugano ce samedi.