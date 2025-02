Aux tirs aux buts, Lausanne perd le choc au sommet

Dans le choc au sommet entre Lausanne et Zurich, les Vaudois sont parvenus à récolter un point. Ils se sont inclinés aux tirs aux buts et conservent largement la tête du classement.

Kevin Pasche n'a pas pu sauver son équipe aux tirs aux buts. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Lausanne - Zurich 3-4 tab

Le choc entre les deux clubs qui s'étaient affrontés en finale l'an passé a tenu ses promesses. Les champions de Suisse zurichois ont fait la course en tête grâce à Kinnunen (10e) et Rohrer (21e). Après la réduction du score de Bayreuther (30e), les visiteurs ont repris leurs distances par Lammiko (33e).

Un doublé de Jäger (39e/51e) a ramené le LHC à égalité. La décision s'est faite après une indécise séance de tirs au but qui a tourné en faveur des tenants du titre.

Genève - Langnau 5-4 ap

Pour sa part, Genève-Servette est revenu de loin contre les Langnau Tigers. Les Grenat, menés 4-2 à moins de sept minutes de la fin, ont arraché les prolongations par Timashov (54e) et Granlund, auteur du 4-4 à... une seconde de la sirène. Lennström a ensuite inscrit le but victorieux après 3'42 de temps supplémentaire. Les Genevois glissent néanmoins au 13e rang, à un point de Lugano, qui a toutefois joué un match de plus.

Fribourg - Lugano 2-3

Après 15 matches avec au moins un point, Fribourg-Gottéron a vu cette belle série prendre fin. Les Dragons ont été battus chez eux 3-2 par Lugano. Rapidement menés de deux longueurs, les Fribourgeois sont revenus grâce à Sörensen (11e) et De la Rose (25e), mais Arcobello (35e) a donné une victoire précieuse aux Tessinois.

Ambri - Ajoie 5-4 tab

Ambri-Piotta l'a emporté 5-4 tab face à la lanterne rouge Ajoie. Cela permet aux biancoblu de se hisser au 10e rang, à égalité de points (64) avec Bienne (9e) et Rapperswil (11e). Le suspense est vraiment total dans l'optique des places pour les play-in.

Rapperswil - Bienne 3-1

Bienne n'a pas su enchaîner après son succès de vendredi face à Genève-Servette. Les Seelandais ont été battus 3-1 à Rapperswil dans un match très important dans la course au top 10. Cette rencontre a par ailleurs été la seule de la soirée à se finir avec plus d'un but d'écart.

Berne - Kloten 3-4 ap

Les Aviateurs se sont fait une belle frayeur à la Postfinance Arena. Alors qu'ils menaient 0-3 à la mi-match, les Zurichois ont vu les Ours revenir à leur hauteur. Heureusement pour eux, ils sont parvenus à faire la différence en prolongation grâce à un but de Daniel Audette (64e). Une victoire qui leur permet de revenir à quatre points du top 6, avec un match en plus.