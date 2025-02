Pour la première fois sous Lars Leuenberger, Fribourg repart bredouille

Lucas Wallmark et Fribourg ont chuté face à Lugano. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est donc à 15 que la série de Fribourg Gottéron sous Lars Leuenberger s'arrête. Depuis l'arrivée du coach saint-gallois, les Dragons avaient au moins récolté un point sur toutes les rencontres disputées en National League. Mais face à Lugano ce samedi à la BCF Arena, ils sont rentrés bredouille aux vestiaires. La faute à un bon début de match des visiteurs.

Si les Tessinois ne sont pas parvenus à trouver la faille avec un power-play en tout début de match, ils ont fait la différence en l'espace de 51 secondes. D'abord, le Genevois Matthew Verboon, à terre, a dévié sans faire exprès le tir de Carl Dahlström – suffisant pour tromper une première fois Loïc Galley, titularisé à la place de Reto Berra (8e). Puis, sur le 0-2, le No 1 des Dragons est resté stoïque sur le lancer en première intention de Luca Fazzini, qui a trouvé la lucarne (9e).

Avec deux longueurs d'avance, les Fribourgeois allaient-ils réagir? Oui, car ils peuvent compter sur un excellent jeu de puissance. Et le tir de Marcus Sörensen, après 13 secondes à 5 contre 4, a trouvé le fond des filets après une déviation malencontreuse de la canne du portier luganais Adam Huska (10e). Galvanisé par cette réussite, lui et ses coéquipiers ont poussé dans ce premier tiers, sans parvenir à égaliser.

L'intelligence de Jacob De La Rose

Une égalisation qui est finalement après 11 secondes d'un jeu de puissance… luganais cette fois. En contre, Jacob De La Rose a trouvé parfaitement Nathan Marchon. Si le No 97 n'est pas parvenu à tromper la vigilance du gardien luganais, le Suédois a intelligemment suivi l'action et a glissé la rondelle entre les jambes et au fond de la cage (25e). Tout était à refaire pour Lugano.

La suite de cette période a davantage été marquée par des coups de poings entre adversaires que par de vraies belles actions. Les débats se sont échauffés et, à chaque coup de sifflet ou presque, les joueurs échangeaient des mondanités. Finalement, Lugano a repris l'avantage après un puck perdu derrière la cage de Benoit Jecker, que Mark Arcobello a pu rabattre d'une belle reprise de volée (35e). Dans ce tiers, Fribourg s'est encore procuré une dernière immense occasion lorsque Marcus Sörensen s'est retrouvé seul face à Adam Huska dans la foulée du 2-3, mais le dernier rempart tessinois réalisait un magnifique arrêt.

Fribourg pousse, mais ne trouve pas la faille

Dans la peau du chassé la veille à Zurich, Fribourg devenait le chasseur à l'entame du troisième tiers ce samedi. Sauf que, moins dominateurs que les Lions vendredi, les Dragons ont eu toutes les peines du monde à se créer de réelles occasions. Jusqu'à ce que l'intenable duo «Sörenmark» prenne les choses en main. Avec Sandro Schmid, ils se sont offert trois belles opportunités de marquer (48e), mais n'y sont pas parvenus.

Si Fribourg a continué à pousser, il n'a pas réussi à tromper la vigilance d'Adam Huska – malgré une dernière frayeur pour le gardien, qui a quitté sa cage à 30 secondes de la fin et a failli perdre le puck. Ainsi s'achève donc la série de Lars Leuenberger avec Gottéron. Pour la première fois, les Dragons ne récoltent aucun point, ce qui ne fait pas leurs affaires dans la course au Top 6, même s'il n'y a pas péril en la demeure.