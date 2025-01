«On peut être fiers du caractère qu'on a montré»

Il y a du positif à retenir du match de Fribourg contre Davos. Photo: Pius Koller

Du point de vue du spectateur neutre, cela prête à sourire. Alors que Gottéron a largement dominé la première période, les Dragons sont rentrés aux vestiaires avec un désavantage d'un but. Puis, en début de second tiers, ils ont eu de la peine à exister face à Davos et, pourtant, sont parvenus à égaliser. «C'est parfois l'histoire d'un match», en sourit Christoph Bertschy.

Celle de jeudi soir a finalement tourné en faveur des Grisons. Ce sont eux qui sont repartis de la BCF Arena avec la victoire, acquise en prolongation (3-4 ap). La faute à une pénalité reçue par Marcus Sörensen lors des cinq minutes supplémentaires. Mais personne au sein des supporters fribourgeois ne pourra en vouloir à l'attaquant suédois puisque c'est lui, grâce à deux buts, qui a permis à Gottéron de décrocher un point lors de cette rencontre. «De voir Wallmark et Sörensen à ce niveau, ça fait plaisir», appuie Lars Leuenberger. Un coach qui a d'ailleurs décidé d'aligner Jacob de la Rose aux côtés de ses deux compatriotes lors du troisième tiers. «Et ça s'est très bien passé», analyse l'entraîneur fribourgeois.

De quoi imaginer les trois hommes à nouveau ensemble dans la composition samedi à Genève? «Actuellement, nous avons quatre très bons joueurs de centre, rappelle le Saint-Gallois. Une option, c'est de remettre Jakob Lilja dans l'alignement et peut-être mettre Sandro Schmid en première ligne. Tout est possible, on verra.»

«Ce but a fait mal»

Mais pas si vite en besogne. Revenons plutôt sur le match de ce jeudi face à Davos. «Nous avons réalisé un très bon troisième tiers, soutient Lars Leuenberger. Auparavant, c'était dommage car nous avions égalisé et ce 2-1 est tombé juste après.» En plus, ce que le coach omet de dire, c'est qu'il s'agit d'une erreur individuelle de son défenseur Dave Sutter, auteur d'une relance ratée. «Ce but a fait mal et les jambes se sont fatiguées. Mais nous avons par la suite montré du caractère.»

Tout n'est donc pas à jeter du côté de la BCF Arena après cette rencontre. Surtout que son joueur Christoph Bertschy abonde dans son sens. «On peut être fiers du caractère qu'on a montré, lâche le No 28. Un truc s'est passé dans cette équipe sur les dernières semaines et on travaille de la première à la dernière minute.»

Un point de gagner

Beaucoup de positif donc, après cette défaite. «Mais y a-t-il vraiment des défaites positives?, se demande Lars Leuenberger. Certes, nous avons gagné un point ce soir, contrairement à Ambri ou nous en avions perdu deux. En face, Davos a été très solide défensivement et on doit respecter cela.»

Désormais, après trois points en deux matches, Gottéron va tenter de retrouver le chemin de la victoire. Pour cela, ce sera Genève-Servette qui se dressera sur le chemin des Dragons, samedi aux Vernets. Une belle occasion de faire carton plein face à une équipe qui sera vraisemblablement privée de son Top Scorer Sakari Manninen. Avec quel alignement pour Fribourg? Réponse samedi vers 18h15.