Davos prend sa revanche sur Fribourg

Matthias Davet Journaliste Blick

Lors des rencontres entre Fribourg et Davos, l'équipe qui joue sur sa glace n'aime pas l'emporter. Pour la quatrième fois cette saison, les deux formations se rencontraient et, comme d'habitude, le club visiteur est reparti avec la victoire. Problème pour les Dragons et leurs fans: on jouait à la BCF Arena ce jeudi soir. Dix jours après avoir été battu en demi-finales de leur tournoi, la Coupe Spengler, les Grisons ont pu prendre leur revanche en terres fribourgeoises, s'imposant face à Gottéron qui, pour la première fois sous l'ère Lars Leuenberger, encaisse deux défaites de rang.

Pourtant, tout n'avait pas si mal commencé pour les Fribourgeois. Ils ont largement dominé le premier tiers après les deux actions initiales de Davos. Après un mauvais changement de ligne adverse, Nathan Marchon offrait la première opportunité pour son équipe en allant affronter Sandro Aeschlimann, mais dans un angle un peu trop fermé pour tromper le portier grison. Ensuite, les Dragons ont enchaîné les tirs en direction de la cage adverse. D'ailleurs, lors de la première période, ils en ont eu deux fois plus que leurs adversaires (12-6). Sauf qu'à la pause, les visiteurs menaient.

La faute à un tir rapidement déclenché du Top Scorer Adam Tambellini qui a terminé dans la lucarne de Reto Berra (8e). Malgré sa domination, Gottéron est rentré aux vestiaires en courant derrière le score.

Une joie de courte durée

Est-ce que Fribourg a voulu prendre exemple sur Davos? En début de tiers médian, les Dragons ont à leur tour été acculés dans leur défense par leurs adversaires. Alors que le deuxième but grison semblait proche, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Grâce à une magnifique passe à travers la zone de Yannick Rathgeb, Mauro Dufner avait été parfaitement décalé et pouvait tromper Sandro Aeschlimann (28e).

La joie dans les gradins de la BCF Arena a toutefois été de courte durée. 88 secondes après l'égalisation, Valentin Nussbaumer a redonné l'avantage à son équipe. La faute à une perte de puck totalement évitable de Dave Sutter dans sa zone de défense (29e).

La fin du tiers s'est animée avec plusieurs pénalités et quelques poings qui ont volé. En supériorité numérique et à 7 secondes de la fin du tiers, Adam Tambellini a donné deux longueurs d'avance aux siens, d'un tir en première intention. Une réussite qui a éteint les «Liga mafia» qui descendaient des tribunes de la patinoire fribourgeoise.

Une réduction du score un brin chanceuse

Dos au mur à l'entame du troisième acte, Gottéron a eu une belle opportunité de réduire directement la marque en power-play. Sauf que le tir de Julien Sprunger a terminé sa course sur les montants grisons (43e). Ce n'était qu'une question de temps puisque, quelques minutes plus tard, Marcus Sörensen a inscrit le 2-3 – de manière un brin chanceuse. Après une relance catastrophique d'un Grison, Lucas Wallmark s'est retrouvé seul devant la cage et a allumé Sandro Aeschlimann. Le portier a d'abord réalisé l'arrêt mais n'a pas pu bloquer le puck, qui a terminé sa course sur la canne de l'autre Suédois de Gottéron. Son tir a certes trouvé le poteau mais le rebond a tapé le patin du dernier rempart et la rondelle a fini au fond des filets (47e). Une réussite qui a déchaîné les Dragons, qui ont tout tenté pour égaliser.

Sentant le feu aux fesses, le HCD a demandé un temps mort pour calmer les ardeurs fribourgeoises. Une interruption intelligente puisque les assauts se sont fait moins tranchants sur la cage grisonne par la suite. Même si Andreas Borgman – préféré à Jakob Lilja – s'est retrouvé en bonne position pour égaliser (52e). Finalement, l'égalisation est arrivée de la crosse de Marcus Sörensen – évidemment. Plus rapide que son homologue davosien, il a parfaitement trouvé la lucarne adverse. Et là, la chance n'avait aucune influence.

En prolongation, le Suédois s'est à nouveau mis en évidence. Mais pas de la meilleure manière cette fois. Il a écopé d'une pénalité pour crosse haute, qui a forcé ses coéquipiers à défendre durant 2 minutes. Alors qu'il revenait sur la glace, Tino Kessler a dévié un tir de Valentin Nussbaumer et offert la victoire à son équipe.

Cette défaite – la deuxième de rang pour Fribourg – n’est bien sûr pas alarmante. Samedi, les Dragons se rendront aux Vernets pour y affronter Genève. Une équipe qui ne va pas très bien. L’occasion est donc belle pour la troupe de Lars Leuenberger de retrouver le chemin de la victoire.