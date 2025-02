Genève-Servette arrache la victoire contre Langnau

Les Genevois ne sont pas passé loin d'une nouvelle défaite aux Vernets. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

À peine moins de 24 heures après son revers plutôt fâcheux face au HC Bienne (7-4), Genève-Servette avait l’occasion de se remobiliser à domicile face à Langnau, un adversaire actuellement bien placé dans la case play-in. On ne peut pas encore en dire autant des Aigles et c'est bien là tout l'enjeu de cette fin de saison pour les hommes de Yorick Treille. «Maintenant, il faut être frustré, énervé et attaquer le prochain match avec un esprit de revanche», grondait l’entraîneur grenat auprès de Blick après le match dans le Seeland.

Les Aigles étaient donc attendus au tournant par leur coach et par les 6549 spectatrices et spectateurs des Vernets ce samedi soir. Juste avant le coup d’envoi, l’attaquant Arnaud Jacquemet était célébré par le club pour son 900e match en National League. Arrivé au bout du lac en 2013, le numéro 17 est ainsi le troisième joueur le plus capé du club, juste derrière Jonathan Mercier et Goran Bezina. «Fidelité, exemplarité, combativité, respect: Des valeurs incarnées 900 fois», soulignaient les supporters sur une banderole. De quoi inspirer l’ensemble de leurs protégés en cette soirée importantissime.

Bon début de match

Et les Genevois sont entrés dans cette rencontre avec de bonnes intentions, quoique peut-être un peu fébriles encore, à l’image de ce tir de Dmytro Timashov à la deuxième minute, facilement capté par Luca Boltshauser qui disputait son 15e match de la saison avec les Emmentalois. Préféré dans la cage des Aigles à Robert Mayer après le match de la veille, Antti Raanta aurait pu concéder l’ouverture du score face à Harri Pesonen (4e).

Au terme d’une bonne séquence et après un poteau de Vincent Praplan, c’est finalement Genève qui ouvrait le score grâce à Eric Schneller, auteur de sa deuxième réussite de la saison. Les Aigles se portaient alors vers l’avant avec aisance et sont même passés tout près du deuxième après une supériorité numérique concédée par Claudio Cadonau. Mais les Tigres faisaient aussi parler leur vitesse et mettaient facilement du trafic devant Antti Raanta. Après un poteau de Sarela pour les visiteurs, le portier genevois n’a rien pu faire sur le tir de Saku Mäenalanen qui égalisait pour Langnau depuis la bleue.

Tout change à la mi-match

En début de tiers médian, Teemu Hartikainen profitait d'un power-play et d'un tir de Theodor Lennström pour reprendre l'avantage. On se disait alors que le GSHC était bien parti pour prendre le large, tant le spectacle offensif n'était franchement pas si déplaisant à voir. Mais à la mi-match, le marchand de sable semblait être passé aux Vernets. Aleksi Sarela venait d'abord chercher l'égalisation pour Langnau, inscrivant son 17e but de la saison.

Alors que la mi-match n'était même pas encore franchie, les Tigres passaient même devant, Brian Zanetti marquant le 3-2 sur un tir anodin. Sans être vraiment largués, mais comme bien souvent cette saison, les Aigles devaient subitement patiner après le score. La soirée prenait alors réellement une mauvaise tournure quand Pascal Berger venait chahuter et tromper Raanta depuis l'arrière du but. La deuxième sirène retentissait alors dans une certaine léthargie et sous quelques sifflets compréhensibles.

Égalisation à une seconde de la sirène

Une opération remontada pouvait être espérée en troisième période, mais les Grenat se sont heurtés à un Luca Boltshauser déterminé à ne rien lâcher. Les jambes coupées et sans idées, Genève parvenait toutefois à marquer le but de l'espoir par Dmytro Timashov à la 52e minute. Cela a eu le mérite de relancer les émotions dans cette partie.

Après un sublime arrêt d'Antti Raanta face à Pesonen, c'est finalement Markus Granlund qui a pu faire exploser les Vernets en égalisant à la toute dernière seconde à six contre cinq. En prolongation, ce même Granlund n'a pas pu transformer un tir de pénalité alors que toute la patinoire était debout. C'est finalement Theodor Lennström qui délivrait les Genevois en marquant le but décisif, laissant les Vernets pousser un soupir de soulagement.

Ces deux points arrachés permettent donc aux Aigles de puiser une motivation supplémentaire. Les Genevois ont désormais une petite semaine de récupération avant d'enchaîner avec deux rencontres ô combien importantes vendredi et samedi prochain: avec la réception d'Ambri puis un déplacement à Fribourg, les hommes de Yorick Treille devront continuer à déployer leur énergie pour sauver les meubles. Sans quoi ils pourraient définitivement dire adieu aux play-in.