Secoué par le HC Bienne, Genève-Servette réalise une mauvaise opération

Avant le coup d'envoi, on était en droit de se demander si cette rencontre tendue entre deux équipes à la lutte pour la 10e place n'allait pas être fermée. Difficile d'avoir eu plus fausse impression. Quel match c'était! Ce derby romand entre Bienne et Genève-Servette a tenu toutes ses promesses de la première à la dernière minute et les spectateurs en ont eu pour leur argent voire un peu plus même.

Dès la seizième seconde les filets ont déjà tremblé. Et c'est peu dire que la défense des Grenat a roupillé en la circonstance pour permettre à Aleksi Heponiemi de marquer le premier but sur un rebond accordé par Robert Mayer. Le Finlandais a pu reprendre tout tranquillement le puck et le loger dans le haut du but genevois.

Que de buts!

Si Vincent Praplan a égalisé sur une déviation malheureuse de Jonah Neunschwander dans son propre but (6e, 1-1), ce même Heponiemi s'est vu offrir le 2-1 sur un plateau quelques instants plus tard alors que le gardien du GSHC n'a pas paru à son avantage (6e). Jerome Bachofner a même permis aux Seelandais de faire le break dès la 12e minute (3-1). Il était à peine 20h00 et la patinoire avait déjà tremblé à de nombreuses reprises.

Ce vendredi soir, Genève-Servette peut se dire qu'il a été sauvé par son sens du timing puisque Marc-Antoine Pouliot a pu réduire l'écart peu avant la première pause en supériorité numérique (19e, 3-2). Alors que les visiteurs semblaient faire jeu égal avec Bienne, ce sont les joueurs locaux qui ont pu faire tourner les Aigles en bourrique. Compliquée à imaginer dans la nature, cette phrase était tout à fait correcte à la 27e minute lorsque les Seelandais ont tourné en zone offensive. C'est finalement Fabio Hofer qui a trompé Robert Mayer (27e, 4-2).

Mais Robert Mayer a réalisé un arrêt qui a eu le don de totalement relancer la rencontre. À la 39e, le dernier rempart s'est opposé à Toni Rajala, auteur pourtant d'un joli solo pour se présenter seul face à lui. Le petit puck du Finlandais n'a pas pris le gardien à contre-pied. Peu après cet arrêt, Josh Jooris inscrivait le 4-3 et assurait les chanceux spectateurs de vivre une troisième période de feu.

Fin de match à sens unique

À la 45e, c'est Markus Granlund qui a été le premier à se montrer dangereux, mais Harri Säteri a permis à Bienne de conserver son avance d'une longueur. Trois minutes plus tard, Fabio Hofer a redonné deux longueurs d'avance à la formation locale en supériorité numérique. Le No 16 a trompé Robert Mayer, puni pour dureté excessive quelques minutes plus tôt. Anthony Greco s'est chargé de donner plus d'ampleur au score en fin de match avec les 6-3 (51e) et 7-3 (56e).

Au classement, ce résultat fait clairement les affaires de Bienne qui prend ses distances avec Genève-Servette dans la course à la dixième place. L'écart entre les deux équipes est désormais de sept longueurs. Mieux, L'équipe de Martin Filander aura l'occasion de prendre également le large face à Rapperswil ce samedi. Les Saint-Gallois se sont fait étaler vendredi soir à Zoug. En cas de succès à l'extérieur, Bienne aurait fait un pas de géant vers les play-in, réservé aux équipes classées entre la 7e et la 10e place.

Pour Genève, cela sent largement moins bon avec ce résultat. Alors que les Grenat s'étaient parfaitement relancés en battant successivement Lausanne et Lugano, ils ont à nouveau livré un très mauvais match et devront absolument réagir samedi. La bonne nouvelle? Les hommes de Yorick Treille feront face à Langnau, un adversaire direct dans la lutte pour la 10e place. C'est une bonne nouvelle à condition de ne pas se louper...