Le public d'Ajoie a rappelé Andres Ambühl à la fin du match

Andres Ambühl a été acclamé comme il se doit par les supporters jurassiens. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour la toute dernière fois de sa vie, Andres Ambühl griffait la patinoire du HC Ajoie (victoire de Davos 2-5). Le Grison a annoncé la veille qu'il mettrait un terme à sa magnifique carrière à la fin de la saison. Légende de son club et du hockey suisse, il effectue donc ses derniers coups de patin dans plusieurs enceintes du pays.

Vendredi donc, c'est à la Raiffeisen Arena qu'il faisait ses adieux. Bien qu'il ne s'agisse pas de la patinoire qu'il a le plus visitée durant ses plus de 1300 matches dans l'élite, il a eu le droit à une belle surprise. Une banderole a été dévoilée en son honneur par les supporters du HCA: «Bravo et bonne suite Ambühl #10»

Puis, avant de filer aux interviews, Andres Ambühl a été rappelé par le kop jurassien et applaudi par toute la patinoire. Comme le veut la tradition, le Davosien a été saluer les spectateurs adverses. «Merci Ajoie! Nous pouvons vous le dire: votre geste signifie beaucoup pour Andres», écrit le HC Davos sur sa page Instagram.

Une très belle image qui risque peut-être de se répéter d'ici la fin de la saison pour un joueur qui aura marqué l'ensemble du hockey helvétique. Avant les play-off, le HC Davos effectuera encore trois déplacements à Berne, Zurich et Rapperswil. À voir si les fans montreront également leur affection au No 10 de la formation grisonne.