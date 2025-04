Ces ZSC Lions seront imbattables ces prochaines années

La fête a été belle du côté de Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Stephan Roth et Marcel Allemann

À son époque, le légendaire Franz Beckenbauer (1945-2024), alors chef de l’équipe nationale allemande de football, avait déclaré après le titre de champion du monde à Rome en 1990. «Nous sommes maintenant le numéro un mondial et nous sommes le numéro un européen depuis longtemps. Désormais, des joueurs d’Allemagne de l’Est nous rejoignent. Je pense que l’équipe allemande sera imbattable pendant des années. Je suis désolé pour le reste du monde.»

Franz Beckenbauer célèbre le titre de champion du monde 1990 après la victoire en finale 1-0 contre l'Argentine à Rome. Photo: AFP

Du côté des ZSC Lions, personne n’a prononcé une telle phrase après le titre décroché ce jeudi soir à Lausanne. Pourtant, il y a de fortes chances que le reste de la Suisse ait du mal à chasser les Zurichois de leur trône ces prochaines années.

Comme Zoug en 2022 et Berne en 2017, les Lions ont donc défendu leur couronne. Et l’équipe de Marco Bayer est tout à fait en mesure de repartir à l’assaut de la coupe l’année prochaine. Aucun club n’est parvenu à gagner le championnat trois fois de suite depuis Kloten, qui avait même poussé jusqu’à un quatrième titre en 1996.

Un monstre semble grandir à Zurich. En l’espace de onze mois et trois semaines, le «Z» a soulevé trois trophées: celui de champion de Suisse 2024, la Ligue des champions cette année, puis ce nouveau titre de champion.

Une mentalité de vainqueur

A la Swiss Life Arena, une mentalité de vainqueur s’est installée. Même quand l’équipe n’est pas au sommet de sa forme, elle trouve le chemin de la victoire, comme jeudi lors de la victoire décisive à Lausanne (3-2).

«Je n’ai jamais fait partie d’une équipe dans laquelle on se dit dès le début que l’on va gagner. Nous voulons maintenant gagner la Ligue des champions et défendre notre titre», lance le capitaine Patrick Geering, qui peut déjà se targuer d’être quintuple champion suisse et double vainqueur de la Ligue des champions.

Il faut dire que les ZSC Lions restent soudés en toutes circonstances. Parmi les titulaires, seul Yannick Zehnder, qui a soulevé la coupe quatre fois au cours des cinq dernières années (deux fois avec Zoug puis deux fois avec Zurich), s’en ira patiner ailleurs la saison prochaine. Amènera-t-il son futur club du Lausanne HC au sommet? «On verra», répond celui qui sera remplacé à Zurich par l’attaquant Thierry Bader en provenance du SCB.

Les Lausannois vont certainement tenter une nouvelle fois de vaincre les Zurichois l'année prochaine. Avec Connor Hughes, ils auront une option supplémentaire dans les buts malgré la bonne saison de Kevin Pasche. Les défenseurs Sami Niku (Kloten) et Erik Brännström (Rochester) puis le désormais ex-Top Scorer de Berne Austin Czarnik seront aussi des étrangers de choix.

Mais les ZSC Lions resteront affamés. Au début des play-off, le défenseur Christian Marti avait assuré que son équipe avait encore faim de titre alors qu’elle venait à peine de décrocher la Ligue des champions. Une volonté qui semble perdurer.

La relève est assurée

C’est bien connu, les victoires sont addictives. Les gagnants en veulent toujours plus, développant au passage le sentiment d’appartenance à leur équipe. C’est aussi pour cette raison que les Lions ont apprécié remporter leur titre à l’extérieur. Cela leur a permis de savourer ensemble avant de partager leur joie avec les fans à Zurich.

Denis Malgin et Sven Andrighetto sont deux joyaux dans la force de l’âge, respectivement sous contrat jusqu’en 2028 et 2029. Les deux internationaux ambitieux sont encore loin d’avoir fini de danser. Et les plus jeunes joueurs de l’équipe, qui ont déjà joué un grand rôle lors de cette finale, ont encore du potentiel.

Contrairement au SC Berne de l’époque, Zurich a tout prévu pour les années à venir. Des talents issus du mouvement junior et des GCK Lions viendront toujours grossir les rangs. Cette saison, les M20, M17 et M15 ont été sacrés champions. Un tour de force impressionnant et historique.