En perdant, Lausanne a vu ce qu'il lui manquait encore

Les ZSC Lions sont champions de Suisse pour la onzième fois de leur histoire. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Jeudi soir, les Zurich Lions sont devenus champions de Suisse pour la 11e fois. Mais ce n'est finalement que le denier étage d'une fusée savamment construite depuis de nombreuses années. Cette saison, la puissante organisation a également remporté le sacre dans trois catégories juniors (M15, M17 et M20). Une mainmise totale sur le hockey suisse pour le «Z» qui force le respect.

Oui, l'équipe de la Swiss Life Arena a de l'argent, mais ce n'est pas la seule en Suisse. Les Zurichois ont par contre engagé les bonnes personnes à tous les étages. Bien sûr, cela commence par l'architecte Sven Leuenberger. Sans un directeur sportif de ce calibre, il aurait été impossible de construire une telle machine à gagner des titres. Et sous sa houlette, tout a semblé s'aligner ces dernières années.

Zurich est tellement bien structuré que les retours de Sven Andrighetto, Dean Kukan, Denis Malgin et Yannick Weber dans leur club formateur n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Et ce n'est pas une question d'argent, mais d'appartenance à une organisation et à une culture. Aujourd'hui, les Zurichois sont fiers de jouer pour Zurich.

Un jour, les Lausannois seront-ils fiers de jouer pour Lausanne? Très probablement. Depuis son arrivée au pouvoir, John Fust, directeur sportif du Lausanne HC, a commencé à mettre sur pied des structures très cohérentes. Chaque jour qui passe nous éloigne du passé sulfureux d'une autre direction incapable de prendre ne serait-ce qu'une décision censée.

Ces deux finales perdues font mal, c'est sûr. Mais elles sont également la preuve que le club va dans la bonne direction depuis un certain temps déjà. Et lorsque la déception de cette nouvelle défaite sera passée, il ne faudra pas l'oublier pour continuer à aller de l'avant. Patiemment.