Julien Sprunger: «J'ai encore faim de hockey»

Julien Sprunger célèbre le but de l'égalisation. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Les supporters de Fribourg ne s'y trompent pas. Alors que le No 86 est en train de regagner le vestiaire, on peut les entendre depuis les travées chanter en l'honneur de leur chouchou: Julien Sprunger. Capitaine éternel, l'attaquant de Gottéron a été le héros de la soirée, quand bien même c'est Ryan Gunderson qui a offert la victoire aux Dragons en prolongation.

Il faut dire que les buts de Julien Sprunger ont (presque) été aussi importants que celui de l'Américain. Car si le défenseur a permis à Fribourg d'accrocher deux points au lieu d'un seul, c'est bien le capitaine qui a poussé Gottéron vers une prolongation qui semblait inespérée.

Tout d'abord en inscrivant le but de la révolte. Les Dragons étaient menés 3-1 à la Postfinance Arena, il ne restait plus que huit minutes à jouer et Julien Sprunger et sa ligne passait une soirée des plus compliquées – étant sur la glace sur les trois réussites bernoises. «C'était difficile et on a voulu rebondir», explique le No 86. Il s'est donc lancé dans un magnifique solo et, arrivé derrière la cage de Berne, a tenté de trouver un rebond chanceux sur la jambe du gardien – ce qui a fonctionné.

Hommage à Loic Galley

À deux minutes de la fin du temps réglementaire, il s'est à nouveau distingué en rabattant un puck qui s'était envolé. «J'aime marquer ces buts avec un rebond devant les filets, développe-t-il. C'était des goals importants pour l'équipe.» Et pas qu'un peu. Mais modeste et en bon capitaine, Julien Sprunger rajoute rapidement que «c'est toute l'équipe qui a bien travaillé». Il a une pensée particulière pour son portier Loic Galley, auteur d'une boulette sur le premier but mais «qui a fait du très bon travail par la suite».

Forcément, Julien Sprunger avait le sourire après cette victoire – qui fait du bien à Gottéron – dans le derby des Zähringen. «On part de Berne avec deux points et c'est hyper positif», lâche-t-il. Surtout quand on connaît la situation précaire dans laquelle est embourbé Fribourg actuellement. Dixièmes, les Dragons sont à la lutte pour jouer les play-in en fin de saison. Accueillir Ajoie, une équipe qui tourne bien depuis l'arrivée de Greg Ireland, ne sera pas une sinécure dimanche.

Une prolongation, pas pour tout de suite

Mais pour se projeter encore plus loin avec Julien Sprunger, on peut se demander ce qu'il adviendra du No 86 à la fin de la saison. Sera-t-il élevé dans le toit de la BCF Arena ou sera-t-il porté une année de plus par le capitaine? En tout cas, la réponse du côté de Julien Sprunger est évidente: «J'ai un immense plaisir à être sur la glace et j'ai encore faim de hockey, confesse-t-il. La saison est encore longue.»

En d'autres termes, une éventuelle prolongation de contrat ne devrait pas l'attendre dimanche sur le bureau de Gerd Zenhäusern, son directeur sportif, malgré son doublé face à Berne. «On a encore le temps de s'asseoir et discuter avec les dirigeants, précise Julien Sprunger. Il y a d'autres dossiers sur la pile avant le mien et on prend une chose après l'autre. De toute façon, je ne vais pas m'en aller ailleurs.» En effet, voir Julien Sprunger avec un autre maillot que celui de Gottéron serait une anomalie que peu de gens aimeraient expérimenter.