Avec Julien Sprunger en héros, Gottéron renverse Berne

Loic Galley n'a pas réalisé un mauvais match, mais est coupable sur le premier but. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Alors que la majorité de la ville de Fribourg s'est donné rendez-vous dans ses rues pour fêter la Saint-Nicolas, l'équipe de Gottéron ainsi que ses plus fervents supporters ont évité la tradition pour se rendre dans la capitale afin d'y disputer le derby des Zähringen face au rival Berne. Bien leur en a pris puisqu’ils sont revenus de la Postfinance Arena avec – à défaut de biscôme – une victoire dans les bagages.

Avec, comme prévu, le jeune Loic Galley dans les cages, Gottéron a très mal commencé sa rencontre. De la faute, en partie, du portier de 22 ans balancé dans la fosse aux Ours par son entraîneur Pat Emond. Sur le tout premier tir de la rencontre, un lancer somme toute anodin de Marco Lehmann, Loic Galley s'est troué entre les jambes. Le No 23 du CP Berne n'en demandait pas tant pour inscrire son 12e but de la saison (2e). À ce moment précis, le coach des Dragons s'est peut-être dit qu'il avait fait une erreur.

Un bon Loic Galley

Heureusement pour lui, cette pensée a vite été éclipsée par la réduction du score de Jacob de la Rose, trois minutes plus tard. Profitant d'une relance de Galley et d'un contrôle totalement raté de Yanick Sablatnig, le Suédois est parti de sa propre ligne bleue. Au lieu de servir Killian Mottet sur sa droite, il a préféré faire seul et a fait mouche d'un joli lancer (5e). Quelques minutes plus tard, Loic Galley a enfin pu se mettre en jambes en détournant son premier tir de la soirée (9e).

Gottéron, qui a réalisé un très bon début de match, s'est toutefois à nouveau fait surprendre dans ce tiers. Après un rebond accordé par le portier fribourgeois, Simon Moser a vu le puck atterrir sur son pied et glisser au fond des buts (15e). Cette fois, Loic Galley n'avait pas grand-chose à se reprocher. Cette première période a également été marqué par deux tirs des Ours sur les montants, par Benjamin Baumgartner (11e) et Lukas Klok (17e), toujours à l'heure et dans le bon timing sur ses shifts.

But entre les jambes

Après une première période très intense et un power-play d'emblée de deuxième tiers pour les Fribourgeois, la rencontre s'est un peu calmée au niveau des occasions – mais restait plaisante à suivre, Gottéron a bien tenté d'égaliser, mais a buté sur Philip Wüthrich. Yannick Rathgeb, de retour dans l'alignement des Dragons, s'est particulièrement mis en évidence mais le manque de confiance du défenseur se voyait bien.

Alors que, dans le troisième tiers, Fribourg a poussé pour égaliser, les Ours ont pu enfoncer le clou. Surtout à cause d'une erreur à la relance de Linden Vey, interceptée par Benjamin Baumgartner. Parfaitement servi par Marco Lehmann, ce même No 98 a pu conclure d'un geste sublime, la canne entre les jambes pour trouver le trou dans la cage de Loic Galley (48e). La messe semblait dite.

Mais Julien Sprunger en a décidé autrement. L'éternel No 86 a d'abord sonné la révolte avec un but de fin limier, contournant la cage bernoise, glissant sur le patin du gardien et profitant du rebond (52e). À deux minutes du terme, il a repris dans un timing parfait un puck qui s'était envolé et a pu faire chavirer le kop fribourgeois.

La rencontre s'est finalement décidé en prolongation. Après une charge de Christoph Bertschy, Marco Lehmann s'est tenu le visage. Gottéron en a profité et Ryan Gunderson a inscrit le but de la victoire, sous les immenses huées et les jets de gobelets de la Postfinance Arena. Mais quel match!