Eliot Berthon: «Je souhaite à Genève de gagner le titre»

Eliot Berthon (3e depuis la gauche) a pris sa retraite à la fin de la saison dernière. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Les saisons se suivent et se ressemblent du côté des Vernets. Pour la deuxième année consécutive, les Aigles sont à la traine en championnat mais cartonnent sur la scène européenne. Tout comme il y a un an, ils vont disputer les demi-finales de la Champions Hockey League. Mais cette fois, pas de déplacement à Rauma, en Finlande. L'adversaire est bien connu par les Grenat, puisqu'il s'agit de Zurich.

En National League, sept places séparent l'équipe de Yorick Treille et Rikard Franzen (11e) de celle de Marco Bayer (4e). Mais en ce moment, les équipes sont un peu dans la même situation. Elles ont toutes les deux changé d'entraîneurs (pour des raisons différentes) – un bouleversement qui ne leur réussit guère. Si les Lions ont perdu à quatre reprises sur les cinq derniers matches, les Aigles en sont eux à trois défaites sur leurs quatre dernières sorties. Ce qui n'empêche pas Eliot Berthon d'imaginer une confrontation plaisante. «Ça va être du beau hockey, prédit l'ex-Genevois. J'imagine un match aller assez serré, mais en faveur du GSHC. Cette équipe doit montrer qu'elle est prête à aller au bout en Champions Hockey League. Je vois bien Genève passer en finale.» Et qui de mieux que le vainqueur de la compétition la saison dernière pour en parler?

Car il y a un peu moins d'un an, Eliot Berthon faisait partie de l'effectif grenat qui a soulevé le trophée européen – une grande première pour une équipe dans cette compétition. Mieux, le Français à licence suisse avait même ouvert le score dans cette finale face aux Suédois de Skellefteå. «Je sAouhaite à cette équipe d'également gagner le titre, espère-t-il. J'en garde en tout cas des souvenirs extraordinaires du mien.»

Régater en Suisse et en Europe, c'est possible?

Si celui qui occupe le poste de business development manager au sein du Genève Sport voit des similitudes entre l'équipe de cette année et la sienne, il sait aussi que les objectifs n'étaient pas forcément pareils. «La saison dernière, on voulait vraiment décrocher la CHL et défendre notre titre en championnat, se souvient-il. Sauf qu'à force de jouer des matches à élimination directe et à les gagner, l'équipe s'est dit cette année que c'était jouable. Après, c'est vrai que cette compétition amène de la fatigue.»

Un raisonnement qui amène à une autre question. Est-il vraiment possible pour une formation de régater sur la scène européenne et nationale? «Je pense que oui, si tu as de la chance au niveau des blessés, suppose Eliot Berthon. Avec une équipe en santé et une bonne profondeur de banc, tu peux performer sur les deux tableaux. Mais si ça ne se passe pas bien, ça peut peser sur le moral des joueurs.»

Il faut attendre le déclic

Toujours est-il qu'actuellement au bout du Léman, il n'y a qu'en Champions League que les Genevois ont une chance de décrocher le titre – «mais en play-off, personne n'aurait envie de tomber contre eux», prévient Eliot Berthon. «Le jour où il y aura un petit déclic, le GSHC va réussir à surfer sur cette vague.»

Ce choc psychologique n'a pas eu lieu avec le licenciement de Jan Cadieux. Est-ce qu'atteindre une nouvelle finale continentale, voire un nouveau titre, pourrait permettre aux joueurs d'enfin se libérer? Début de réponse dès ce mercredi face à Zurich.