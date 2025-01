Ajoie et Bienne vainqueurs Julien Sprunger inscrit le but décisif face à Genève

Fribourg a profité d'une bévue de Lennström pour prendre trois points aux Vernets (1-2). À Porrentruy, Ajoie a pris le meilleur sur Lugano (3-1) et revient à six points des Tessinois. Bienne a battu Ambri (4-3) et s'installe à la dixième place.