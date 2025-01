Genève-Servette s'est imposé en prolongation à Ambri. Photo: keystone-sda.ch

Toutes les minutes ont la même durée. C'est un fait incontestable. Mais nul doute que Marco Miranda a dû trouver que celle entre son but et la validation était plus longue que les autres. Car ce vendredi soir à Ambri, le Zurichois de Genève-Servette a inscrit son premier but de la saison. Une éternité pour l'attaquant qui appartient au cadre élargi de l'équipe de Suisse.

Il a donc attendu le 32e match pour marquer. Et pas n'importe quel but, puisqu'il a offert la victoire au GSHC lors de la prolongation à Ambri. Pourquoi a-t-il mis du temps à être accordé? «J'étais à la limite du hors-jeu, concède le principal intéressé. En direct, je n'avais pas du tout ce sentiment. Mais lorsque j'ai vu les images sur l'écran géant, je me suis dit... Aïe. J'espère que la chance va être de mon côté.»

Et c'est justement durant cette minute d'attente que Marco Miranda s'est posé des questions. «Psychologiquement, je pense que je ne l'aurais pas bien vécu s'ils l'avaient annulé», admet-il dans un français absolument parfait. Mais l'arbitre a finalement pointé le centre de la patinoire. Un geste synonyme de but, mais surtout d'un immense soulagement individuel et collectif. Marco Miranda a évidemment savouré ce moment. «C'était surtout important d'aider l'équipe a gagné, précise-t-il. Mais lorsque le coaching staff me fait confiance en m'envoyant sur la glace durant la prolongation, je sais que je dois me montrer à la hauteur.»

«Pas eu le temps de douter»

Sur une passe de Sami Vatanen, il a pu se présenter seul face à Gilles Senn et ajuster le portier haut-valaisan. «Je venais à peine de rentrer sur la glace et j'ai pu tout de suite me trouver dans cette position, rigole-t-il. L'avantage, c'est que je n'ai pas trop eu le temps de réfléchir et donc de douter.» S'il n'a produit qu'un minimum depuis le début de saison, le No 85 tente de se montrer utile d'une autre manière. «Le hockey, ce n'est pas que les buts, plaide-t-il. Bien sûr, on aime tous marquer. Mais je sais qu'en étant responsable défensivement et utile en mettant la pression sur la relance de nos adversaires, je fais également un travail qui peut faire la différence.»

Ce but va-t-il changer quelque chose dans son état d'esprit? «Peut-être, admet-il. C'est forcément un boost au niveau de la confiance.» Et même s'il a vécu un début de saison pénible à l'image de son équipe, il n'a pas perdu son optimisme. «Peu importe ce que tu traverses, il faut toujours essayer de garder le positif. C'est ce que j'ai essayé de faire durant ces premiers mois.»

En espérant qu'il ait également donné un boost de confiance à son équipe qui en a bien besoin avant d'accueillir Fribourg samedi soir pour un match crucial dans la course aux play-off. «Tout peut aller très vite en sport, rappelle Marco Miranda. C'est aussi pour cela qu'il ne faut pas trop douter.» Fort de son but, il pourra, si nécessaire, passer les quelques heures de trajet entre Ambri et Genève pour inculquer cet état d'esprit à ses coéquipiers.