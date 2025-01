Victorieux à Ambri, Genève-Servette retrouve le sourire

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mercredi soir, après la soirée cauchemardesque vécue par son équipe à Zoug (7-4), Yorick Treille, coach des Grenat, avait prôné un retour aux bases. «On doit vouloir gagner 1-0», dixit le coach français. Visiblement, le message passé dans le vestiaire durant près de dix minutes en Suisse centrale a bien passé. Problème? Luca Cereda, entraîneur adverse, avait probablement demandé à ses joueurs plus ou moins la même chose. Résultat des courses, un match fermé et un minimum d'occasions dangereuses.

Les blocs défensifs n'ont absolument rien laissé aux adversaires durant un premier tiers-temps que les techniciens ont probablement trouvé parfaits. Les spectateurs ont sans doute eu un autre avis sur ce qu'ils ont vu. Les choses se sont un peu accélérées durant la période intermédiaire. Et c'est Antti Raanta, titularisé devant le filet genevois, qui a dû se mettre le premier en évidence face à André Heim (21e et 24e) et Philippe Maillet (25e). Peu avant la mi-match, son vis-à-vis, Gilles Senn, a été moins heureux. Sur un tir de Teemu Hartikainen, le gardien haut-valaisan a vu un de ses défenseurs dévié le puck au fond du but. Genève a donc ouvert le score en n'ayant toujours pas eu d'action de but.

Lors de l'ultime période, Ambri a été contraint de se découvrir pour tenter de revenir au score. Un état d'esprit qui a permis au match de se décanter. Et cela a failli payer dès la 42e minute sur une déviation de Chris DiDomenico qui a terminé sur la barre transversale du but servettien. Après avoir frôlé l'égalisation sur un effort solitaire de Dario Bürgler, Genève-Servette a concédé l'égalisation à dix minutes de la sirène finale. André Heim, très remuant toute la soirée, a été récompensé de ses efforts en poussant le puck au bon endroit après un premier arrêt de son gardien.

Philippe Maillet a failli enfoncer le clou à la 53e minute. Mais l'essai du Québécois a été dévié par Antti Raanta. Le Finalandais a encore été testé quelques secondes plus tard par un tir puissant de Dominik Kubalik. Josh Jooris doit encore se demander comment il n'a pas donné la victoire à son équipe à la 58e. Sur un rebond pernicieux, le Canadien des Vernets s'est retrouvé face à un filet désert. D'un plongeon désespéré, le défenseur Kodie Curran a réalisé un arrêt miraculeux de la main.

Pour la 18e fois de sa saison (!), Ambri-Piotta a disputé une prolongation. Mardi, les Léventins avaient dû attendre les tirs aux buts pour s'imposer face à Fribourg Gottéron. Cette fois-ci, Ambri s'est incliné sur un tir de Marco Miranda parti à la limite du hors-jeu. Au classement, Genève remonte à la 10e place en enjambe le HC Bienne. Avec 47 points, le GSHC possède désormais un point d'avance sur son adversaire du jour. Samedi, Genève se frottera à Fribourg pour un match important dans la course pour les play-off. Encore un.