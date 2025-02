1/17 Réunion matinale: l'entraîneur adjoint Mathias Tjärnqvist, l'entraîneur adjoint Beat Forster, l'entraîneur Martin Filander et l'entraîneur hors glace Jordi Rozijn (de gauche à droite). Photo: Pius Koller

Marcel Allemann

8h du matin à Bienne. Une nuit froide vient de se transformer en une journée brumeuse, mais le bureau des entraîneurs de la Tissot Arena est déjà très animé. Beat Forster est assis avec l'entraîneur principal Martin Filander, l'entraîneur assistant Mathias Tjärnqvist et l'entraîneur hors-glace Jordi Rozijn. Les discussions vont bon train et l'entraînement est préparé avec soin.

Tout d'abord, le staff vérifie qui sera présent parmi les joueurs. Certains sont en déplacement avec leur équipe nationale, d'autres sont malades ou blessés. Tout le monde est mis au courant et le contenu de l'entraînement est défini. «Aujourd'hui, nous n'arrivons à réunir que trois blocs», dit Beat Forster en fronçant les sourcils.

Beat Forster met l'accent sur les défenseurs

Pendant que l'homme de 42 ans s'entretient avec ses collègues entraîneurs, les joueurs commencent à arriver dans le vestiaire. A 10h, les choses sérieuses commencent. Entre-temps, Beat Forster a chaussé les patins et l'entraînement sur glace démarre. La légende de la défense se tourne d'abord vers les défenseurs pour un entraînement spécifique, puis toute l'équipe se réunit et l'entraîneur principal Martin Filander prend les rênes. «Dès la première minute, le courant est passé entre nous au sein du staff d'entraîneurs», explique Beat Forster.

A 11h15, la partie officielle de l'entraînement est terminée, mais Beat Forster reste sur la glace avec les jeunes défenseurs Jonathan Moser, Gaël Christe et Rodwin Dionicio, pour peaufiner les détails. Et pour finir, l'attaquant Nicolas Müller veut encore s'entraîner un peu au duel en un contre un avec l'ancien défenseur!

Une personne de confiance pour le headcoach Martin Filander

Pendant ce temps, Martin Filander a quitté la glace et parle à Blick en termes élogieux de son entraîneur assistant: «Beat est une grande aide pour Mathias et moi, qui sommes des novices dans la ligue, il connaît tout et tout le monde ici». Le Suédois apprécie également les traits de caractère de son adjoint: «C'est le genre de personne qui fait tout pour assumer ses responsabilités. Je peux lui faire confiance dans toutes les situations, ce qui est très rassurant pour moi en tant que headcoach».

Il est 11h45 et Beat Forster a lui aussi quitté la glace. Il reste encore quelques débriefings à faire, il n'y aura pas de travail vidéo aujourd'hui. Mais la faim commence à arriver. Beat Forster a apporté de chez lui des pâtes précuites qu'il fait chauffer au micro-ondes, s'assied dans la salle de séjour attenante au vestiaire et parle de son nouveau travail tout en mangeant avec Blick.

Il a manqué son premier coach's challenge

«Ça me plaît beaucoup, et il n'y a pas tant de changements que ça, je mène toujours une vie de hockeyeur», dit-il. Ses journées sont plus longues que lorsqu'il était encore joueur, mais l'effort physique est moindre, «et cela ne me manque pas du tout». Il n'a jamais eu envie de sauter sur la glace pour aider pendant les matches, «je ne pourrais pas faire mieux qu'eux».

Il pense plutôt que l'équipe gagne à être soutenue de l'extérieur. Avec des instructions et des conseils pour les défenseurs, mais aussi pour les attaquants, car il sait, de par sa carrière, comment pensent les défenseurs. «Maintenant que je ne joue plus, je peux révéler les secrets», dit Beat Forster avec un sourire. Pendant les matches, il fait le lien entre Martin Filander, qui s'occupe des changements de défenseurs, et Mathias Tjärnqvist, qui fait de même avec les attaquants. Avec un casque sur les oreilles, Beat Forster est en contact avec le staff dans les tribunes. Il a d'abord fallu que tout cela se mette en place. Lors du premier match, Beat Forster n'a pas demandé un coach's challenge, alors qu'il aurait dû le faire. «Une erreur de rookie», estime-t-il.

Un peu en retrait avec ses ex-coéquipiers

Les erreurs ne seront cependant pas acceptables dans les semaines à venir. Le HC Bienne n'est qu'au 11e rang et a besoin de points pour se qualifier pour les play-in ou pour ne pas s'enfoncer davantage. La pression est-elle différente pour lui en tant qu'entraîneur? «En tant que joueur, tu as encore un peu plus de responsabilités. Dans le bureau de l'entraîneur, je ne ressens pas cette pression, nous restons fidèles à notre plan».

La relation avec ses anciens coéquipiers a également changé avec ce nouveau poste, car Beat Forster est désormais un supérieur hiérarchique. Ne serait-ce que sur le plan spatial, il y a désormais une séparation, car il n'est plus assis avec eux dans le vestiaire. «De ce fait, on ne parle automatiquement plus autant de choses quotidiennes qu'avant. Une certaine distance est nécessaire, c'est pourquoi je me suis volontairement un peu mis en retrait au début». C'est un processus naturel, «mais il est tout aussi important que je reste moi-même». Peut-il s'imaginer devenir un jour lui-même entraîneur-chef? «Il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'instant non. En tant que joueur, j'ai été assez longtemps en première ligne».

Il développe une plateforme de coaching par IA

Beat Forster a maintenant terminé ses pâtes, prend une douche rapide, il est maintenant 13h30. Mais sa journée de travail n'est pas encore terminée. Il a convenu d'un rendez-vous avec Patrick Stuber au «sBIELbar», juste à côté de la Tissot Arena. Avec ce jeune homme de 22 ans, Beat Forster est en train de développer une plateforme de coaching par IA qui devrait être lancée sur le marché au printemps. «Je suis un grand fan de l'intelligence artificielle et du travail efficace. De là est née l'idée de créer un bot qui soit un coach de hockey, basé sur l'intelligence artificielle», explique l'ancien défenseur. Son IA devrait aider les entraîneurs, mais aussi les joueurs, dans de nombreux domaines, de l'organisation de l'entraînement aux aspects mentaux et à la nutrition, en passant par la tactique.

Mais ce n'est pas tout. Beat Forster met actuellement sur pied un programme de coaching physique appelé «Masterclass». Il veut ainsi donner aux entraîneurs un guide pour la formation des jeunes défenseurs en mai. «Je suis d'avis que dans ce domaine, les choses ne fonctionnent pas de manière optimale en Suisse et je voudrais contribuer à faire évoluer les choses», explique-t-il. Il est 15h30 lorsque Beat Forster prend congé de Patrick Stuber et prend le chemin du retour. Pour Beat Forster, la vie de hockeyeur ne s'est pas arrêtée avec sa retraite de joueur. Elle vient juste de commencer.