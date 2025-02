Après une suspension en AHL, Rodwin Dionicio est chaud pour Bienne

1/7 Rodwin Dionicio est de retour en Suisse. Photo: Pius Koller

Marcel Allemann

Quelle semaine pour Rodwin Dionicio (20 ans)! Le 30 janvier, il évoluait encore en AHL, où il a écopé d’une suspension avant d’être envoyé en ECHL. Puis, coup de théâtre: il a immédiatement pris la direction de Bienne.

Mais reprenons les faits dans l’ordre. Défenseur des San Diego Gulls en AHL, il inscrit un but lors de la défaite 3-5 contre les Toronto Marlies. Cependant, il se retrouve impliqué dans des échauffourées après le coup de sifflet final. Sur les images télévisées, on le voit retenu par un juge de ligne en pleine altercation. Un incident qui semble anodin, mais qui lui vaut tout de même trois matches de suspension. Les Gulls prennent alors la décision de l’envoyer à Tulsa, en ECHL, ce qui ressemble fort à une mesure disciplinaire.

Finalement, un accord est trouvé pour que Dionicio termine la saison à Bienne, où il avait signé un contrat de trois ans il y a un an. Entre-temps, le jeune talent – choisi au cinquième tour de la draft 2023 – avait décroché un contrat d’entrée en NHL avec les Anaheim Ducks et débuté la saison aux États-Unis.

«Je dois apprendre à modérer mon tempérament»

Interrogé par Blick, Dionicio préfère ne pas s’attarder sur son «action» lors du match en question. «Je préfère garder cela pour moi», lâche-t-il. Mais le défenseur, né aux États-Unis de parents dominicains et originaire d’Appenzell, admet: «Je dois apprendre à modérer mon tempérament. Je vais prendre cela à cœur».

Au final, il se dit soulagé qu’une solution ait pu être trouvée. Quant à la suite de sa carrière, tout reste ouvert: «J’y réfléchirai avec mon agent Sven Helfenstein». Mais une chose est sûre: la NHL reste son objectif ultime.

Un nouveau défi, pas un retour en arrière

Dionicio ne voit pas son arrivée en Suisse comme un pas en arrière, mais comme une étape de plus dans son parcours. «Je suis arrivé dimanche dans un stade de Davos plein à craquer pour mes débuts en National League. Je rêve d’un tel moment depuis que je suis enfant», confie-t-il.

D’ailleurs, il n’a pas tardé à se faire remarquer lors de sa première apparition sous les couleurs biennoises, malgré la défaite 2-3. Son engagement est d’autant plus impressionnant qu’il n’était attendu qu’après la pause de l’équipe nationale. Arrivé la veille, il a pourtant insisté pour jouer. «Mon ambition était plus forte que le décalage horaire et les jambes lourdes», sourit-il. Il se réjouit de plonger directement dans la lutte intense pour les playoffs: «J’aime les matches à enjeu et j’espère aider l’équipe à se hisser au-dessus de la barre». Actuellement, Bienne pointe à la 11e place.

Un tatouage en mémoire de Gaudreau

Rodwin Dionicio est un joueur atypique, à la personnalité affirmée. Décontracté, mais ambitieux et exigeant envers lui-même, il ne passe pas inaperçu, notamment avec son tatouage dans le cou. Un hommage à la star de la NHL Johnny Gaudreau, tragiquement décédé à l'âge de 31 ans l'été dernier dans un accident de la route.

«Sa mort m’a profondément touché, car son parcours m’a marqué. J’ai fait ce tatouage pour ne jamais oublier d’où je viens, ce que je représente, et pour rester fidèle à mon chemin», explique-t-il.