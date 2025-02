Genève-Servette: Dmytro Timashov reste jusqu'en fin de saison

Dmytro Timashov est arrivé en début d'année à Genève. Photo: manuel geisser

Dmytro Timashov n'est pas arrivé au meilleur des moments à Genève. L'attaquant, qui avait terminé le dernier exercice avec le HC Ajoie, a en effet rejoint les Aigles en début d'année, peu après le changement d'entraîneur et le licenciement de Jan Cadieux. On a connu arrivée moins tumultueuse. Dans ce contexte, le No 88 a tenté de se faire une place dans l'équipe. Il faut dire qu'entre les blessures et la suspension de cinq matches infligée à Sakari Manninen, l'ailier suédois a eu des occasions de se mettre en valeur.

Au bénéfice d'un contrat d'un mois renouvelable, Dmytro Timashov n'est pas parvenu à aider à sortir le GSHC de la gonfle. En 14 matches de National League avec l'équipe des Vernets, le Scandinave aux racines russes n'a inscrit que trois points. Trois passes décisives qui ne le mettaient pas en position de force au moment d'envisager une prolongation de contrat jusqu'au terme de la saison.

Mais dans un marché vraiment compliqué, Marc Gautschi en est arrivé à la conclusion que Dmytro Timashov était la meilleure carte dans sa manche. Selon nos informations, le directeur sportif des Grenat a ainsi décidé d'offrir un contrat jusqu'au terme de la saison à celui qui avait commencé l'exercice en cours à Sotchi, en Russie.

Un nouvel étranger en vue

Cette solution ne va toutefois pas empêcher Genève-Servette d'activer sa dernière licence à disposition. Les Aigles sont en effet activement à la recherche d'un nouvel étranger et espèrent rapidement finaliser un deal, toujours selon nos informations. Avec le gardien Antti Raanta, les arrières Sami Vatanen et Theodor Lennström ainsi que les attaquants Teemu Hartikainen, Sakari Manninen, Mikael Granlund et Dmytro Timashov, le coach Yorick Treille possède actuellement sept joueurs importés sous contrat.

Si l'on y ajoute Oula Palve, Michael Spacek – qui ne sont plus dans le contingent –, ainsi que le nouvel étranger qui devrait débarquer, Marc Gautschi n'aura plus de licence à disposition. Mais la sécheresse du marché est sans doute l'une des raisons qui a poussé l'homme de bureau à prendre la décision de prolonger Dmytro Timashov malgré les prestations discrètes de son joueur. Genève-Servette a jusqu'au 15 février prochain pour mettre sous contrat le dernier joueur importé.