Christoph Bertschy, deux buts qui font du bien

Christoph Bertschy a inscrit un doublé face à Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Enfin! C'est sans doute ce que s'est dit Christoph Bertschy ce mardi soir en terres jurassiennes lorsque, à la 34e minute du match entre Ajoie et Gottéron, il a fait trembler les filets. Le Fribourgeois attendait une réussite en National League depuis le 28 mars dernier et l'acte VII des quarts de finale de play-off face à Lugano. Une éternité pour un attaquant de son calibre.

D'ailleurs, la réaction du No 28 ne laissait peu de place au doute concernant le soulagement qui a parcouru son esprit au moment de ce 2-1 qui, cerise sur le gâteau, était également le but de la victoire. Avant d'être félicité par ses coéquipiers, Bertschy s'est penché en avant et a lâché un cri qui venait du cœur. «Ça fait du bien de pouvoir aider l'équipe et d'enfin gagner un match à l'extérieur», a lâché après la rencontre l'attaquant. En effet, cette victoire sur la route est la première depuis le début de la saison pour les Dragons.

La roue a tourné

Mais revenons à Bertschy. Juste après l'égalisation de Wallmark, le Singinois s'est présenté seul – avec un peu de chance – face à Conz et a pu tromper le portier ajoulot. «Aujourd'hui, on voit que j'ai du bol: le défenseur touche le puck et je pars seul», sait Christoph Bertschy. Peu importe, le but y est et le Dragon est soulagé.

«J'étais quand même un peu frustré ces derniers temps parce que j'avais des occasions mais ça ne voulait pas rentrer, rappelle-t-il. Je n'avais pas cette chance et le puck ne sautait pas en ma faveur.» Chose qu'il ne pourra certainement pas dire au retour du Jura mardi soir car, sur le 3-1 dans la cage vide, le Fribourgeois a lancé un puck en cloche du backhand, qui a terminé sa course au fond des filets.

Berra, Bertschy… Qui est le suivant?

Même son entraîneur est obligé d'en sourire: «Il a pris un tir du revers, sans regarder, et ça s'en va au fond. Mais il est rentré quand même.» Pat Emond explique que dernièrement, il a beaucoup discuté avec son attaquant. «Christoph s'est mis beaucoup de pression en début d'année, précise-t-il. Je lui ai dit de s'amuser, de jouer son jeu et que ça allait tourner. Il avait des chances de marquer – si ce n'était pas le cas, ça aurait été problématique.» Tout va bien donc pour Christoph Bertschy, pour qui la roue à tourner.

Samedi passé face à Lugano, Fribourg a retrouvé le vrai Reto Berra. Ce mardi, c'est Christoph Bertschy qui est revenu à ses standards. Qui va reprendre du poil de la bête vendredi, pour la réception de Langnau? «Ce sera une belle occasion pour Kiki (ndlr: Mottet) d'ouvrir la marque», sourit Pat Emond. Treizième attaquant sur la feuille de match mais aligné sur plusieurs lignes face à Ajoie, le No 71 aura peut-être un autre rôle face aux Emmentalois. Affaire à suivre.