Fribourg enchaîne enfin deux victoires de rang

Fribourg a remporté une nouvelle victoire en Ajoie. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y avait beaucoup d'inconnus au moment où le coup d'envoi de ce duel des cancres a été donné à la Raiffeisen Arena. Ajoie, lanterne rouge, allait-il réagir au lendemain du licenciement de Christian Wohlwend? Fribourg, avant-dernier, allait-il enfin enchaîner deux victoires de suite en championnat?

Le début du match était à l'avantage des Dragons, qui se sont procurés les meilleures possibilités, à l'image de ce tir de Walser, difficilement capté par Conz (3e). Mais il faut admettre que la rencontre était pauvre en occasions dans ce premier tiers. Il a fallu attendre des pénalités pour changer un peu les choses.

Une première, en faveur des Fribourgeois, qui n'a pas permis à la troupe de Pat Emond de prendre les devants, faisant preuve de trop d'imprécisions dans les décisions (11e). Surtout en ce qui concerne le premier bloc de power-play. Ce jeu de puissance a au contraire redonné un regain de confiance aux Ajoulots qui, malgré une seule victoire depuis le début de la saison, ne se montraient pas abattus.

C'est lors du deuxième power-play de la partie, toujours pour Gottéron, que le match s'est décanté. Une relance catastrophique de Sörensen dans l'axe a profité à Honka, qui a intercepté le puck et a armé un tir puissant, hors de portée de Berra (15e). Cette réussite en fin de période a porté les Jurassiens, qui auraient pu doubler la mise sur la déviation de Frossard n'avait pas terminé sur la barre transversale (19e).

Bertschy marque enfin

Heureusement pour les supporters de Gottéron, leurs protégés sont revenus avec de meilleures intentions dans le deuxième tiers. Ils ont canardé à plusieurs reprises Conz, jusqu'à enfin trouver l'ouverture. Elle est arrivée de la canne de Wallmark, après une jolie accélération (33e). 58 secondes plus tard, c'était au tour de Bertschy de s'en aller affronter seul le portier ajoulot. Le No 28 a (enfin) pu ouvrir son compteur en National League et donner l'avantage à ses couleurs. Au retour d'une pénalité, Dorthe aurait pu aggraver le score mais Honka, au four et au moulin, a rattrapé le jeune Dragon au dernier moment.

Avec une nette domination (29 tirs à 12 après 40 minutes), Fribourg pouvait attaquer la dernière période de manière sereine. Mais Ajoie a de nouveau fait preuve de caractère, tentant d'amener le danger sur la cage des visiteurs. Sauf qu'à chaque fois, une canne, une jambe ou Reto Berra traînaient. Dans la cage vide, Bertschy a pu doubler son compteur de buts cette saison en championnat (60e).

Les Dragons ont ainsi pu décrocher une nouvelle victoire, la troisième sur les quatre derniers matches de National League. Tout n'est pas encore parfait dans les rangs fribourgeois mais les points sont au moins de retour. Dans l'autre camp et malgré le limogeage de Wohlwend, Ajoie continue de stagner.