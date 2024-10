Mardi, Chris DiDomenico a disputé son premier match à Ambri Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

La plupart du temps, les joueurs disent ne pas lire les médias lorsque certains articles les concernent. Cela leur permet de botter en touche une question potentiellement embarrassante. Chris DiDomenico allait-il faire de même pour éviter de réagir sur les propos de Gerd Zenhäusern, son ancien directeur sportif à Fribourg Gottéron? C'est mal le connaître. «Lorsque l'on m'a envoyé ça, je me suis juste dit 'wow'. J'étais tout de même un peu surpris de lire ça sur moi.»

Mardi, l'homme fort de la BCF Arena est revenu sur le départ du Canadien en marge de la victoire des Dragons à Bienne. «DiDomenico ne pouvait pas être là, car il devait aussi s'occuper de la suite. Il était presque plus occupé par son avenir que par l'équipe.» Des propos qui, forcément, touchent le principal intéressé. «Bien sûr que je m'inquiète pour mon avenir, précise-t-il. C'est normal vu que mon contrat arrive à échéance.»

Par contre, il réfute fermement les critiques concernant son implication dans son ancienne équipe. «Tu peux demander aux gars dans le vestiaire, précise-t-il. Mais je ne pense pas avoir à me reprocher quoi que ce soit et quand je lis cette description, je ne peux qu'être en désaccord. J'étais le premier à la patinoire et j'avais toujours envie de gagner. Mais je n'ai pas envie d'en dire davantage, car je préfère me concentrer sur mon avenir.»

Pas d'huile sur le feu

Mais le Canadien est évidemment conscient du niveau de son équipe et, par la même occasion, du sien depuis le début de saison. «C'est le sport, souffle-t-il. Des fois, tu as du succès et des fois moins sans vraie raison.» Même après son départ de la BCF Arena, il ne s'explique toujours pas ce début de championnat chaotique. «Comme je l'ai dit dans une interview, je sentais que le hockey n'était plus aussi fun», se souvient-il. La venue imminente d'un septième étranger le dérageait-il? Il rigole: «Je ne savais même pas que cela devait arriver. Je ne vois pas comment cela aurait pu me déranger».

«DiDo» ne veut pas jeter davantage d'huile sur le feu, ce d'autant plus qu'il se réjouit de sa nouvelle aventure. «Je ne vais pas mentir, cela m'a fait mal de quitter ce vestiaire, précise-t-il. C'était une famille pour moi. J'ai passé de bons moments à Fribourg et je n'ai que de bonnes choses à dire sur les gars dans le vestiaire et sur les fans. Mais à un moment donné, le hockey est un business que je connais bien et c'est peut-être une bonne chose pour tout le monde.»

Mardi soir, après son premier match avec Ambri, il a regardé les reflets du succès des Dragons sans lui, à Bienne. «Je suis sûr que cette équipe peut avoir du succès, constate-t-il. Nous ne jouions pas forcément mal en début de saison. Mais les résultats n'étaient pas bons et peut-être que ce changement sera bénéfique pour tout le monde.» Ce d'autant plus qu'il rejoint Ambri, un club qui pourrait lui aller comme un gant. «C'est très excitant de jouer pour ces fans», remarque-t-il.

Week-end particulier

Lorsqu'il avait quitté une première fois Fribourg pour Berne, il avait réalisé un show à la BCF Arena et donné la victoire aux Ours dans un derby mémorable sous les huées des supporters locaux. Cette saison, il devra attendre un peu avant de revenir dans l'antre des Dragons. Hasard du calendrier, le prochain Gottéron - Ambri aura lieu... le dernier soir de la saison régulière. «J'adore jouer à la BCF Arena, remarque-t-il. Les fans sont bruyants et l'ambiance est géniale. Mais au final, ce devra être un match comme un autre.»

Fin novembre, il aura droit à un week-end particulier avec un derby à Lugano avant la réception de Fribourg le lendemain. «On m'a déjà parlé de cette double journée, se marre-t-il. J'ai hâte de découvrir l'ambiance des derbies tessinois. Ce sera quelque chose de particulier.» On peut lui faire confiance pour ajouter encore un peu de sel à cette confrontation qui n'en manque déjà pas en règle générale.