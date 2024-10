Chris DiDomenico et son premier match avec Ambri ont été le grand événement de ce mardi. Le Canadien a répondu aux questions avant et après le match contre Zoug (2-3 ap).

De nouveaux coéquipiers pour Chris DiDomenico à Ambri. Photo: keystone-sda.ch

Marcel Allemann

Il était au centre de cette soirée de hockey sur glace: Chris DiDomenico après son transfert de Fribourg à Ambri. Et il s'est exprimé pour la première fois publiquement à ce sujet. Il a répondu à MySports à deux reprises, avant et après les matches.

«Je suis arrivé lundi soir et mardi matin, j'étais pour la première fois sur la glace avec l'équipe. Je suis heureux d'être ici, la passion qui règne dans ce club est incroyable et j'ai été accueilli à bras ouverts. Je suis ici pour apporter du bonheur et de l'émotion et pour marquer des buts», explique DiDomenico, plein d'enthousiasme avant ses débuts à Ambri.

Il s'ensuit un premier tiers très fort de sa part, dans lequel il s'entend déjà à merveille avec ses jeunes partenaires de ligne Manix Landry et surtout Tommaso De Luca. Mais il s'ensuit aussi un effondrement de sa part et de toute l'équipe – vers la fin du deuxième tiers-temps. Et il ne reste finalement que la frustration d'avoir laissé filer une avance de 2-0 contre Zoug et de s'être incliné 3-2 après prolongation. DiDo est en partie responsable du but décisif encaissé à la 65e minute, lorsqu'il spécule contre Daniel Vozenilek de Zoug et ne parvient pas à contrôler le puck. Immédiatement après le but encaissé, DiDomenico brise sa canne.

«Nous avons très bien joué pendant les 40 minutes avant de devenir un peu trop passifs. Mais je pense que nous pouvons nous appuyer sur ce match», explique finalement DiDomenico après cette journée mouvementée. Et il se montre très enthousiaste à l'égard de ses nouveaux coéquipiers de ligne De Luca et Landry: «Ce sont de jeunes enfants rapides qui aiment jouer avec le puck. Nous avons rapidement créé une alchimie.»