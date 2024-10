Chris DiDomenico veut quitter Fribourg Gottéron

Gros remue-ménage du côté de Fribourg! Selon nos informations, Chris DiDomenico a demandé à quitter le club et devrait voir sa requête être acceptée. Un échange avec effet immédiat avec Jakob Lilja d'Ambri est en discussions avancées.

Photo: freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Décidément, le début de saison de Fribourg Gottéron est tumultueux. Les Dragons, 13e au classement après une quinzaine de matches, ne respirent pas la sérénité. Et cela se voit sur la glace. Mais en coulisses également, tout ne semble pas tourner rond du côté de la BCF Arena et il pourrait y avoir du changement assez rapidement.

Selon nos informations, Chris DiDomenico aurait rencontré ses dirigeants et aurait demandé à quitter la BCF Arena. Les raisons de cette requête? Elles peuvent être multiples. Le Canadien, un gagnant, ne paraît pas satisfait depuis le début de saison. Trainant son spleen, il ne fait pas la différence.

Saison mal embarquée

Durant l'été, plusieurs proches du club nous avaient fait part d'un agacement de sa part concernant le nouveau style de jeu prôné par le nouvel entraîneur, Pat Emond. Trop de pucks «balancés» en fond de patinoire et pas assez de contrôle de la rondelle étaient en somme les griefs du No 88 et d'autres individualités de Fribourg Gottéron.

Chris DiDomenico était revenu à Fribourg au début de la saison 2023/2024 après un exode manqué d'une saison à Berne. Sous la houlette de Christian Dubé, il avait vécu deux périodes très productives (46 et 54 points). Son retour avait été légèrement moins productif (41 points). Mais ce n'est rien comparé à son début de championnat actuel. Après 16 matches, il ne compte en effet que 9 points. Extrapolé sur une saison complète, il arriverait toujours à la barre des 30 points. De quoi comprendre ses envies d'ailleurs. Seront-elles exaucées par ses dirigeants?

C'est très possible. Selon nos informations, un échange avec Ambri-Piotta est à l'ordre du jour. Sur l'autoroute en direction du Tessin, il devrait croiser Jakob Lilja. Le Suédois n'a disputé que 11 matches cette saison avec Ambri (1 point) et n'a pas réussi à s'imposer.

Contacté, le club fribourgeois n'a pas répondu à nos sollicitations.