«DiDo était presque plus occupé par son avenir que par l'équipe»

Chris DiDomenico et Jakob Lilja, victimes d'un échange ce lundi entre Fribourg et Ambri, ont joué leur premier match sous leurs nouvelles couleurs. À la première pause du match à Bienne, Blick a interrogé Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons, à ce sujet.

Matthias Davet Journaliste Blick

Timing is everything. Au même moment où Chris DiDomenico était sur la glace pour le 1-0 d'Ambri-Piotta, Jakob Lilja en faisait de même pour l'ouverture du score de Bienne face à Fribourg. Les deux hommes, qui ont réalisé un déplacement inverse ce lundi, n'ont pas vécu la même soirée jusqu'au bout. Ce mardi, le Suédois et Fribourg ont fêté leur premier succès ensemble, tandis que le Canadien – coupable d'avoir perdu le puck sur le but de la victoire – s'est incliné face à Zoug en prolongation.

Mais avant ce dénouement, Blick a profité de la première pause à la Tissot Arena pour retrouver Gerd Zenhäusern. Pour le directeur sportif, le départ du Canadien n'est pas vraiment une surprise. «Ça fait un moment que ça traîne, dit-il d'emblée. DiDo n'est jamais venu directement vers moi pour me dire qu'il voulait partir. Mais je sais que, par-derrière, il y a eu une volonté.» Une envie de départ qui se serait accentuée lorsque Gottéron a fait part de son souhait d'engager un 7e étranger.

Quid de Jonathan Ang?

C'est donc ce lundi qu'une solution a pu être trouvée. «DiDomenico est un joueur qui se donne, tempère Gerd Zenhäusern. Mais il ne pouvait pas être là car il devait aussi s'occuper de la suite. Il était presque plus occupé par son avenir que par l'équipe.» À court terme, celui-ci se jouera en tout cas en Léventine.

Car Ambri, avec un surplus d'étrangers, avait déjà eu des contacts avec Fribourg il y a quelques semaines, lorsque Gottéron a fait part de son envie d'avoir un septième joueur importé dans ses rangs. «Je leur avais dit à l'époque que non, car je cherchais un profil différent pour un septième étranger, explique le directeur sportif. Puis, on a évoqué un échange et ça s'est fait rapidement.» Le Valaisan a-t-il eu le choix sur le joueur qui allait renforcer ses rangs? Un défenseur était en tout cas hors de question des deux côtés.

«Au début des discussions, Jonathan Ang était l'un des deux choix possibles, précise Gerd Zenhäusern. Mais c'était un profil un peu trop libre. Nous voulions quelqu'un avec un peu plus de discipline dans son jeu.» Au final, c'est donc Jakob Lilja qui a rejoint les rangs des Dragons.

«C'était assez»

Chris DiDomenico n'est donc plus là. Celui qui trainait son spleen sur la glace est-il aussi parti à cause du jeu prôné par Pat Emond? «On n'a jamais évoqué ce sujet-là, répond Gerd Zenhäusern. Mais bien sûr que j'entends ce qui se dit par-derrière. À un moment, c'était assez et un échange était peut-être le plus judicieux pour tous les partis.»

Le directeur sportif espère désormais que Jakob Lilja «puisse montrer ce dont il est capable». Il sait que le transfert à Fribourg est une chance pour le Suédois de se montrer. «C'est un très bon joueur et on se concentre sur ça», lâche Gerd Zenhäusern. Comme si la page Chris DiDomenico devait être tournée rapidement.