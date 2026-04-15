Le Lausanne HC a annoncé mercredi la prolongation de Drake Caggiula. L'attaquant canadien est désormais sous contrat jusqu'au terme de la saison 2027/28 avec les Lions.

Blick Sport

Auteur d'une première saison réussie sous les couleurs du LHC, Drake Caggiula continue son aventure avec les Lions. Le club vaudois a annoncé la prolongation du contrat de son attaquant étranger pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'au terme de la saison 2027/28.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Cette saison, et pour sa première expérience sur le continent européen, le Canadien de 31 ans a inscrit 30 points (dont 16 buts) en 46 matches de saison régulière. En play-off, il s'est montré décisif six fois en sept rencontres face à Genève-Servette.

«Un atout pour le club»

«Pouvoir poursuivre ma carrière à Lausanne me rend très heureux. Cette première année en Suisse a été une véritable réussite, tant sur le plan personnel que familial. Au cours des deux prochaines saisons, j’espère pouvoir apporter toute mon expérience à cette équipe et continuer d’adopter un leadership de qualité envers mes coéquipiers», déclare Drake Caggiula dans un communiqué.

Son directeur sportif John Fust se dit quant à lui très satisfait de cette prolongation: «Drake est un excellent joueur qui adopte tous les jours un comportement exemplaire au sein du vestiaire. Pouvoir compter sur lui pour les deux prochaines saisons est un véritable atout pour le club.»

Avec cette prolongation, le LHC compte déjà six étrangers sous contrat pour la saison prochaine et repart avec les mêmes que cette saison, à l'exception d'Ahti Oksanen.