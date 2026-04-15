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Deux saisons supplémentaires
Drake Caggiula prolonge au Lausanne HC

Le Lausanne HC a annoncé mercredi la prolongation de Drake Caggiula. L'attaquant canadien est désormais sous contrat jusqu'au terme de la saison 2027/28 avec les Lions.
Publié: il y a 30 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
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Drake Caggiula reste à Lausanne.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Auteur d'une première saison réussie sous les couleurs du LHC, Drake Caggiula continue son aventure avec les Lions. Le club vaudois a annoncé la prolongation du contrat de son attaquant étranger pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'au terme de la saison 2027/28.

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Cette saison, et pour sa première expérience sur le continent européen, le Canadien de 31 ans a inscrit 30 points (dont 16 buts) en 46 matches de saison régulière. En play-off, il s'est montré décisif six fois en sept rencontres face à Genève-Servette.

«Un atout pour le club»

«Pouvoir poursuivre ma carrière à Lausanne me rend très heureux. Cette première année en Suisse a été une véritable réussite, tant sur le plan personnel que familial. Au cours des deux prochaines saisons, j’espère pouvoir apporter toute mon expérience à cette équipe et continuer d’adopter un leadership de qualité envers mes coéquipiers», déclare Drake Caggiula dans un communiqué.

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Son directeur sportif John Fust se dit quant à lui très satisfait de cette prolongation: «Drake est un excellent joueur qui adopte tous les jours un comportement exemplaire au sein du vestiaire. Pouvoir compter sur lui pour les deux prochaines saisons est un véritable atout pour le club.»

Avec cette prolongation, le LHC compte déjà six étrangers sous contrat pour la saison prochaine et repart avec les mêmes que cette saison, à l'exception d'Ahti Oksanen.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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