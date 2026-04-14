Genève-Servette a été éliminé en demi-finales dimanche par Fribourg Gottéron. Si tout n'est pas à jeter du côté des Vernets, le directeur Marc Gautschi promet de ne pas rester inactif.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bilan de la demi-finale

«Je ne pense pas qu’on aurait mérité d’aller en finale. Tu ne peux pas jouer 20-30 minutes chaque match et t’attendre à aller au bout. On n’a pas joué à notre meilleur hockey. Fribourg n’a rien fait d’extraordinaire, ils ont été plus intelligents et ils ont toujours profité de nos erreurs individuelles. À la fin, c’est ce qui fait la différence.

Il y a forcément des regrets, évidemment. Mais on doit juste se regarder nous-mêmes. Ça fait mal au cœur parce que ce n’est pas comme s’ils étaient injouables. C’est surtout qu’on n’était pas au niveau. Quand tu arrives en demi-finale, c’est bien, mais quand tu perds comme ça, ça laisse un goût amer.»

Le début de saison et la dynamique

«Le gros problème, c’était le début de saison. Avec la moyenne de points qu’on avait avant le changement de coach, on finissait à peine dans le top 6. J’avais le sentiment qu’on n’allait rien construire avec ça. Tactiquement, on n’était pas au taquet et ça s’est ressenti sur la glace.

Depuis la reprise, on a été meilleurs. On a eu des séries de 7-8 matches vraiment très bonnes, on marquait beaucoup, mais on n’a pas réussi à tenir sur la durée. Il y a différents facteurs, comme la fatigue, et le fait que ça reposait beaucoup sur les étrangers. À la fin, ça se paye.»

Le niveau de l’effectif

«Si tu veux gagner un titre, il faut que trois quarts de ton équipe jouent au-dessus de leur niveau. Quand on a gagné, on avait plusieurs joueurs qui faisaient la meilleure saison de leur vie. Cette année, on a surtout eu des joueurs qui étaient au niveau des attentes, ou un peu en dessous.

En play-off, certains sont montés en puissance, il y a eu des choses très bonnes, mais ce n’était pas suffisant. Il nous a manqué ce petit plus, ces joueurs capables de faire la différence au moment clé. C’est là que tu vois la différence entre une bonne équipe et une équipe qui peut aller au bout.»

Les transferts et la suite

«Les joueurs qui font la différence, surtout les Suisses, ne tombent pas du ciel. On est en train de construire, c’est un bon départ. On a déjà signé des joueurs qu’on va annoncer dans les prochaines semaines et mon téléphone va probablement beaucoup sonner… ou je vais faire sonner celui des autres directeurs sportifs (rires).

Marc-Antoine Pouliot ne va pas rester, Eric Schneller et Tim Berni vont repartir. Pour le reste, on va voir. Il y a des ajustements à faire, mais on ne va pas tout changer non plus. L’idée, c’est de continuer à avancer avec ce qu’on a construit cette saison.»

Le coaching et le projet

«Le changement de coach, c’était le plan. L’année dernière, on a beaucoup changé de joueurs, là il y aura moins de mouvements, mais il y aura quand même des ajustements. C’est un bon début pour la nouvelle campagne.

On veut construire sur plusieurs années. Dans les prochaines années, on va jouer le titre. Le coach est ouvert, il ne vient pas avec tout son staff, on va travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions et avancer dans la bonne direction. Le staff en place cette année est évidemment une option pour la suite et des discussions auront lieu ces prochains jours.»