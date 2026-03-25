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Deux changements côté genevois
Ville Peltonen effectue une rocade après la défaite à Lausanne

Pour l'acte III du match entre Genève et Lausanne, les Aigles ont décidé de procéder à un changement. Tim Bozon prend place aux côtés de Josh Jooris et Jimmy Vesey. Côté vaudois, rien à signaler.
Publié: il y a 40 minutes
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Ville Peltonen a procédé à deux changements.
Photo: Patrick Straub/freshfocus
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Matthias DavetJournaliste Blick

Après la défaite à Lausanne lundi (5-1), Ville Peltonen a décidé de réaliser un changement dans son effectif. Ainsi, pour l'acte III qui a lieu ce mercredi aux Vernets (20h, en direct sur Blick), le coach finlandais du GSHC a décidé de faire une rocade.

Tim Bozon, de retour de blessure pour ces play-off, monte en deuxième ligne aux côtés de Josh Jooris et Jimmy Vesey. C'est Vincent Praplan qui fait les frais de ce changement puisque le Valaisan de Genève chute sur le troisième bloc. Il sera aligné aux côtés Marc-Antoine Pouliot et Luca Hischier.

Ce dernier fait son retour parmi les 12 attaquants, lui qui avait été désigné 13e lundi à la Vaudoise aréna. Il prend la place de Simas Ignatavicius qui, comme lors de l'acte I aux Vernets, sera en bout de banc.

Côté Geoff Ward, on a décidé de ne pas changer une équipe qui gagne. Kevin Pasche est toujours aligné devant les filets et les 20 joueurs devant lui restent les mêmes. Brillante il y a deux jours, la ligne Caggiula-Rochette-Riat sera à surveiller au bout du Léman.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
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