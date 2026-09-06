Des légendes de NHL, des joueurs confirmés de National League, des espoirs, des éléments à relancer... Voici le meilleur transfert de chaque club de National League!

Stephan Roth et Marcel Allemann

Les douze clubs de National League se sont renforcés cet été... ou ont cru le faire! Voici, pour chaque équipe, le meilleur transfert, dans l'ordre alphabétique des clubs, choisi par Blick.

Ajoie: Kristian Tanus (26 ans)

Il y a déjà deux ans, tout le petit monde du hockey suisse avait été surpris de voir la lanterne rouge de la ligue attirer deux Finlandais de premier plan, Jerry Turkulainen et Julius Nättinen. Aujourd’hui, un autre joueur de grande classe, Kristian Tanus, débarque à son tour dans le Jura. Avec quatre titres de champion, une victoire en Champions League avec Tappara Tampere et un titre mondial U20 à son palmarès, le petit attaquant finlandais (1,69 m) affiche un CV impressionnant. La saison dernière, il a tourné à plus d’un point par match et inscrit 19 buts.

Ambri: Roby Järventie (24 ans)

L’entraîneur d’Ambri, Jussi Tapola, est réputé pour être particulièrement exigeant avec ses joueurs étrangers. Son compatriote finlandais saura-t-il répondre à ses attentes? Du haut de ses 1,90 m, il est rapide et possède une belle qualité de tir. Cet ailier talentueux, repêché au 33e rang par Ottawa, s’est installé en Amérique du Nord dès l’âge de 19 ans. Freiné par des problèmes au genou, il a toutefois dû s’interroger sur la suite de sa carrière. Il compte malgré tout davantage de matches en NHL à son actif (10 avec Ottawa et Edmonton) que son père Martti — lequel avait porté... une fois le maillot de Montréal!

Berne: Connor Hughes (29 ans)

Depuis le titre de champion décroché en 2019 et le départ de Leonardo Genoni, la question du gardien de but n’avait jamais vraiment été réglée à Berne. Ces trois dernières saisons, le club avait fait appel à un portier étranger, Adam Reideborn. Un choix qui posait problème puisqu’il ne permettait d’aligner que cinq joueurs de champ étrangers. Le problème est-il désormais résolu?

Cet été, Berne a fait venir Connor Hughes, du LHC, en échange de son défenseur Romain Loeffel. Suisse et Canadien, ce grand gardien d'1,93m revient de très loin. Passé par les Ticino Rockets, Langenthal, Fribourg et Lausanne, il a gravi les échelons jusqu’à devenir international, avec quatre sélections à son actif, avant de se voir offrir une chance dans l’organisation des Canadiens de Montréal. Revenu en Suisse un an plus tard, il sort d'une saison en concurrence de l’étoile montante Kevin Pasche.

Bienne: Jeff Skinner (34 ans)

Il compte 1115 matches en NHL et y a inscrit 714 points, dont 380 buts, sous les maillots de Carolina, Buffalo, Edmonton et San José. En attirant Jeff Skinner à Bienne, le directeur sportif Martin Steinegger a réussi un véritable coup de maître. L’attaquant canadien est agile, créatif et techniquement très doué, avec un sens du but particulièrement développé.

Comment Bienne a-t-il réussi à attirer une telle star dans le Seeland? «Jeff n’a pas obtenu ce qu’il espérait en NHL et il ne restait plus beaucoup de places disponibles dans les autres clubs suisses», explique Martin Steinegger.

Davos: Ken Jäger (28 ans)

À 20 ans, et après seulement cinq matches dans les Grisons, il avait décidé de quitter Davos. Le voilà de retour à la maison, après deux années d’apprentissage en Suède, six saisons à Lausanne et trois médailles d’argent remportées au Championnat du monde. Ces dernières années, cet attaquant polyvalent s’est imposé comme l’un des hommes forts de la Nati, avec la confiance pleine et entière des sélectionneurs, y compris dans les moments les plus importants.

Cette montée en puissance a convaincu Davos de lui offrir un contrat de sept ans et de lui confier le capitanat. Son père Michael avait lui aussi porté le maillot du HCD au poste de défenseur dans les années 1980. Son frère Mike, également attaquant, est quant à lui capitaine des Alligators de Malans, en unihockey.

Fribourg: Jonas Taibel (22 ans)

Ce double national suisse et autrichien constitue le nouveau projet ambitieux de l’entraîneur fribourgeois Roger Rönnberg, qui entend faire de ce jeune talent un élément majeur de son équipe, un peu sur le modèle qui a fait ses preuves avec Attilo Biasca. Après avoir remporté le titre de champion, celui-ci avait non seulement obtenu sa première sélection en équipe nationale, mais aussi décroché dans la foulée un contrat en NHL.

Après trois premières saisons en National League avec son club formateur, les SCRJ Lakers, Jonas Taibel s’apprête donc à franchir un nouveau cap. À 21 ans, celui qui compte déjà douze sélections avec la Nati semble prêt à prendre une nouvelle dimension.

Kloten: Reto Berra (39 ans)

Enfant, Reto Berra dessinait le logo des Aviateurs sur ses cahiers d’école. Il lui aura pourtant fallu attendre près de 40 ans pour porter enfin le maillot de son club de cœur. Car au lieu de rejoindre le voisin Kloten, le natif de Bülach avait intégré dès ses débuts l’académie des ZSC Lions.

Après un long périple qui l’a conduit à Davos, Bienne, mais aussi et surtout en NHL — où il a porté les couleurs de Calgary, de Colorado, de Florida et d’Anaheim — puis à Fribourg, il a finalement atterri à Kloten.

Voir un gardien champion en titre, élu MVP des play-off et international suisse débarquer à Kloten n’est pas franchement banal. Après les derniers Mondiaux, disputés chez lui à Zurich, et l’obtention d’une quatrième médaille d’argent, Reto Berra a d’ailleurs annoncé sa retraite internationale.

Lausanne: Michael Fora (30 ans)

Après avoir perdu il y a un an Andrea Glauser et Lukas Frick, deux défenseurs de l’équipe nationale, les Vaudois se sont assurés très tôt les services de Michael Fora, sous contrat jusqu’en 2031. Avec son imposant gabarit (1,91 m pour 97 kg), le Tessinois apporte du poids à la défense. Et avec 28 points au compteur, il a signé la saison la plus prolifique de sa carrière lors de son dernier exercice avec le HC Davos.

Sa blessure au genou juste avant la finale des play-off contre Fribourg a été un véritable coup dur pour Davos. Le triple médaillé d’argent au Championnat du monde a énormément manqué à son équipe dans cette série pour le titre, lui qui n'a pu jouer que... deux minutes en tout et pour tout lors des sept matches face aux Dragons.

Lugano: Jere Innala (28 ans)

L’attaquant finlandais était tellement populaire à Frölunda que le groupe de rock local Göteborgs Eskader lui a même consacré une chanson, au titre évocateur: «Innala La La La». Avec 22 buts, il a terminé cinquième meilleur buteur de SHL et inscrit le but décisif en prolongation contre Luleå en finale de la Champions League. Grâce à sa vitesse, ce champion du monde 2022 semble parfaitement taillé pour le hockey suisse.

SCL Tigers: Jonathan Dahlén (28 ans)

Jonathan Dahlén rêvait de rejoindre la Suisse depuis plusieurs années. Les Tigers ont fini par lui donner cette possibilité. En l'attirant, le directeur sportif Pascal Müller a réussi un joli coup. Fils de l’ancien joueur de NHL Ulf Dahlén, le Suédois est un attaquant très technique qui possède également un vrai sens du but. Avec 30 réalisations la saison dernière, il a terminé co-meilleur buteur de SHL avec Oscar Lindberg (ex-Zoug et Berne).

Et les Tigers ne se sont pas arrêtés là: avec Emil Pettersson, ils ont également recruté le deuxième meilleur compteur de Timrå.

Rapperswi-Jona Lakers: Fabrice Herzog (31 ans)

Après cinq saisons à Zoug, l’ailier a dû se trouver un nouveau club. Ses statistiques offensives et son influence sur le jeu avaient diminué au cours des deux dernières années. Fabrice Herzog était notamment gêné par les séquelles d’une blessure au dos. Ce n’est que vers la fin de la saison dernière que le double champion de Suisse (avec Zurich et Zoug) a retrouvé son meilleur niveau. Il a également réintégré la Nati dans le cadre de la préparation au Championnat du monde.

Il n’a finalement pas été retenu pour le Mondial, malgré ses 104 sélections. Son arrivée pourrait néanmoins se révéler être une excellente affaire pour Rapperswil. Il est rare qu’un joueur de son calibre débarque au Lido.

Genève-Servette: Johnny Kneubuehler (30 ans)

L’attaquant a inscrit 13 buts la saison dernière à Bienne, un record personnel. Les Seelandais ont été déçus de ne pas parvenir à prolonger son contrat au-delà de 2027. Il a finalement choisi de rejoindre Genève-Servette, où il avait fait ses classes chez les juniors.

Bienne a donc cherché à mettre un terme anticipé à son contrat. Pour les Aigles, l’opération pourrait bien se révéler être une aubaine: ils récupèrent le joueur un an plus tôt, au sommet de son art.

ZSC Lions: Simon Knak (24 ans)

Après le départ de Vinzenz Rohrer, ailier puissant devenu l’un des chouchous du public, les ZSC Lions ont trouvé son successeur en la personne de Simon Knak. À Zurich, l’impatience est grande à l’idée de voir débarquer cet international suisse, qui a séduit par son jeu vif et sans complexe lors des deux derniers Championnats du monde, conclus par une médaille d’argent.

Ancien junior de Kloten, Simon Knak a passé les cinq dernières saisons et demie à Davos et s’est engagé pour les cinq prochaines années avec les Lions. Il pourrait devenir l’un des visages de l’équipe zurichoise dans les années à venir. À moins que le sixième tour de la draft NHL 2021 ne lui ait ouvert l’appétit et que Nashville ne lui fasse traverser l'Atlantique.

Zoug: Vinzenz Rohrer (21 ans)

Il y a un an, ce joueur originaire du Vorarlberg et titulaire d’une licence suisse quittait les ZSC Lions, après avoir remporté deux titres de champion et avec l’ambition de s’imposer en NHL. Mais son aventure à Montréal ne lui a pas permis de s’y établir et il est finalement revenu à Zurich. Le chouchou du public n’y a toutefois pas retrouvé son allant habituel et n’a inscrit que 12 points en 41 matches.

Lorsqu’il a décidé, du moins pour l’instant, de renoncer à une deuxième tentative à Montréal, Zoug a sauté sur l’occasion. L’aspect financier a sans doute pesé dans la balance, mais la perspective de retrouver un rôle de centre de premier plan a certainement compté aussi.