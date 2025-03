Le premier derby des Zähringen entre Berne et Fribourg s'est joué il y a plus de 68 ans. Depuis, la rivalité n'a cessé de croître, notamment lors de six duels en play-off. Dès vendredi, les deux équipes s'affronteront à nouveau en phase finale.

1/7 En 1992, à Fribourg, le gardien du SCB Renato Tosio est porté à bout de bras par les fans après la victoire 4-1 dans la Finalissima. Photo: Keystone

Stephan Roth et Julian Sigrist

Le premier derby entre Fribourg et Berne a eu lieu en 1956 en Ligue nationale B et s'est terminé sur le score de 3-3. Depuis, les duels entre les deux équipes sont devenus de grands rendez-vous, particulièrement dans la plus haute catégorie de jeu, à partir de 1980.

Ainsi, lors du premier match à domicile après sa promotion, Fribourg a battu le SCB 4-1 grâce à un hat-trick de Jakob Lüdi. Lors du match suivant dans la fameuse aux Augustins, le SCB a gagné 3-2, ce qui a provoqué des émeutes. Les supporters fribourgeois se sentaient défavorisés après que Jean-Charles Rotzetter a été envoyé prématurément à la douche.

Ce sentiment ne cessera de se manifester au cours des années suivantes. Notamment lors de six derbys en play-off. Lors du quart de finale 1990, remporté par Berne 2-1, Anton Stastny a attaché une serviette sur sa canne et l'a brandie comme un drapeau blanc, en signe de reddition devant les arbitres. Le Slovaque a écopé d'une expulsion et de trois matches de suspension pour ce geste.

Un an plus tard, un nouveau derby a eu lieu en demi-finale. Les Ours ont remporté la série 3-0, bien que Fribourg ait pu compter pour la première fois sur le duo russe Slava Bykov/Andreï Khomoutov.

«Fribourg doit être mis sous protection»

La finale de 1992 a aussi fait couler beaucoup d'encre. Après avoir fait le break 5-4, le SCB a battu les visiteurs 11-2. «Le hockey proposé était des plus laids», s'est plaint Slava Bykov, s'insurgeant comme le coach Paul-André Cadieux contre l'arbitre Vincent Moreno. Conséquence: la commission des arbitres a décidé de faire siffler des étrangers. Avec l'Allemand Gerhard Lichtnecker, Gottéron s'est imposé 5-1. «Fribourg doit manifestement être mis sous protection», dénonçait-on du côté de Berne.

Lors de la Finalissima à Saint-Léonard, Jiri Lala a joué à la place de Alan Haworth, pourtant décisif au match précédent pour les Fribourgeois, et le SCB a remporté le titre 4-1. Seize ans plus tard, Gottéron a réussi pour la seule fois jusqu'à présent à vaincre Berne en quarts de finale (4-2) alors que les joueurs de la capitale avaient 41 points de plus après la saison régulière.

La grosse colère de Kossmann

Lors de la demi-finale 2012 et lors de la finale en 2013, le SCB a remis les pendules à l'heure. Les choses se sont déroulées comme en 1992: Berne a gagné les deux premiers matches, puis Gottéron a égalisé dans la série. Mais celle-ci a échappé à Fribourg lors du cinquième match, l'entraîneur Hans Kossmann frappant ses joueurs 30 fois en 80 secondes pendant une pause.

À domicile, le SCB a ensuite bouclé la boucle, les plus jeunes joueurs s'étant quelque peu emballés lors de la fête. «Je ris depuis longtemps au sujet de cette soirée», dit Tristan Scherwey, l'enfant terrible du SCB. C'est pourtant un autre Fribourgeois au service du SCB qui avait mis le feu à une écharpe anti-Gottéron en la personne de Christoph Bertschy, qui joue depuis à nouveau à Saint-Léonard. Pendant ce temps, Tristan Scherwey avait dévoilé ses fesses dans l'euphorie du moment.