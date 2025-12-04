Dépassé lors du premier tiers, Fribourg a subi la loi de Rapperswil ce mercredi à la BCF Arena (2-4). Buteur pour sa première avec les Dragons, Kyle Rau s'est bien adapté au système de Roger Rönnberg. Mais le coach suédois n'était pas satisfait de son équipe.

Matthias Davet Journaliste Blick

«Les 10 premières minutes étaient les pires que j'ai vues depuis très, très longtemps.» Roger Rönnberg ne se cache pas. Ce mercredi, Fribourg Gottéron a réalisé une piètre prestation face à Rapperswil, qui restait pourtant sur trois victoires lors de ses treize dernières sorties. Parole du coach suédois, ce début de match était «le pire depuis la défaite à Langnau». Ce soir de mi-octobre, les Dragons s'étaient inclinés 6-0, après avoir été mené 3-0 après cinq minutes de jeu.

Au moins, face aux Lakers, ils ont pu y croire. Après deux tiers et malgré 30 tirs à 19 en faveur des visiteurs, Fribourg n'était mené que de deux longueurs. «Je suis en colère, surtout envers moi-même, s'exclame Roger Rönnberg. Je n'ai pas pu bien préparer l'équipe et tout s'est joué là-dessus.»

Pourtant, ce n'était pas le Suédois qui était sur la glace et a manqué toutes ces passes en début de rencontre. Pourquoi la faute est-elle sur lui? «C'est mon travail de préparer l'équipe et je savais déjà lors de l'entraînement de mardi que ça allait être un challenge, surtout après cette victoire emplie d'émotions contre Berne, répond Roger Rönnberg. Je n'ai malheureusement pas réussi à les rendre autant affamés contre Rappi et il faut trouver une meilleure manière de les préparer pour chaque soir.»

Les «belles intentions» de Kyle Rau

Un autre point d'inquiétude de l'entraîneur des Dragons concerne le secteur offensif. Depuis un déplacement à Lugano voilà six rencontres, son équipe n'est pas parvenue à inscrire plus de deux buts par rencontre. «On doit encore analyser tout cela, avoue le Scandinave. On tire, mais avec un manque de confiance et on a besoin de faire preuve de détermination dans ce domaine.»

Sur cet aspect, Roger Rönnberg peut au moins se réjouir de l'arrivée de Kyle Rau, auteur de son premier but pour ses débuts avec le maillot de Gottéron. «Il a réalisé un bon premier match et il a montré de belles intentions, surtout au niveau du travail», salue le technicien.

De son côté et après avoir posé pour la photo avec son puck, l'Américain est revenu sur ses débuts presque réussis. «C'est dommage de ne pas avoir gagné pour cette première, admet le principal intéressé. D'un point de vue personnel, ça a mieux été au fil des minutes, mais c'était attendu après quasi neuf mois sans jouer.» Si le nouveau No 42 avoue ne pas encore avoir de crampes, il sait qu'elles risquent d'arriver le lendemain du match.

Un sac plein de pucks

C'est sur la quatrième ligne fribourgeoise, aux côtés de Jan Dorthe et Kevin Nicolet, que le joueur de 33 ans a été aligné. Paradoxalement et malgré le jeune âge de ses coéquipiers, ce sont eux qui l'ont guidé tout au long de la rencontre. «On m'a demandé un plan de jeu avant la rencontre, mais sans trop d'informations, afin que je n'y pense pas trop, révèle Kyle Rau. Heureusement, mes partenaires de ligne ont confiance en eux et m'ont bien aidé.»

Pas rancunier d'être sur le quatrième bloc, l'Américain sait qu'il devra cravacher pour monter dans l'alignement. Un but par soir pourrait bien l'y aider. «J'avoue que je ne m'attendais pas à marquer pour cette première mais c'est un cadeau sympa, malgré le fait que j'ai eu un peu de réussite», sourit-il. Si tout au long de l'interview, il s'est amusé avec son puck du premier but dans la main, Kyle Rau allait ensuite le mettre précieusement dans son sac. «J'ai joué dans pas mal de championnats donc ça commence à s'accumuler», se marre-t-il.