En débarquant à Fribourg, l'Américain Kyle Rau découvre un nouveau pays et de nouveaux coéquipiers. Mais tous ne lui sont pas inconnus. Le 7e étranger des Dragons a déjà évolué avec Christoph Bertschy en AHL, voilà plus de sept ans.

Matthias Davet Journaliste Blick

Au moment de choisir son 7e étranger, Gerd Zenhäusern, le directeur sportif de Gottéron, a-t-il demandé l'avis de Christoph Bertschy? «Non, se marre ce dernier. Et Kyle Rau n'a pas non plus pris contact avec moi pour me demander mon avis sur Fribourg.»

Pourtant, l'Américain et le Singinois ont un passé commun. Il y a huit saisons, les deux hommes ont défendu les mêmes couleurs: celles de l'Iowa Wild, le club ferme de Minnesota en AHL. Entre octobre 2017 et février 2018, Christoph Bertschy et Kyle Rau ont disputé ensemble 39 matches pour la franchise de Des Moines, avec plus ou moins de succès.

«Rapide et intelligent»

«De là à dire que je le connais bien, c'est peut-être un peu abusé, sourit le Fribourgeois. En plus, je ne suis même pas sûr qu'on ait joué sur la même ligne.» Recherche faite, la mémoire de Christoph Bertschy semble un tout petit peu défaillante. À trois reprises, les No 42 et 44 d'Iowa ont été alignés ensemble lors du coup d'envoi. Par contre, jamais de leur histoire l'un n'a délivré d'assist sur un but de l'autre… jusqu'à maintenant.

«Je me souviens de lui comme un joueur qui est physiquement meilleur que ce qu'il en a l'air, détaille le Dragon. Il peut mettre de la pression, tout en étant rapide et intelligent dans sa manière de se positionner.» Si Christoph Bertschy avait été transféré du côté des Binghmaton Devils au mois de février, Kyle Rau avait cartonné dans l'Iowa, avec 50 points en 69 matches. Des performances qui lui avaient même permis de disputer trois matches avec Minnesota durant cette saison 2017-18.

Une belle accolade

«Peut-être qu'il a changé depuis toutes ces années mais j'ai souvenir d'un gars qui était assez calme dans le vestiaire, tente Christoph Bertschy. Par contre, une fois qu'il était sur glace, il montrait tout son sens du leadership.» En l'absence de Lucas Wallmark au moins jusqu'à la pause de l'équipe nationale, Gottéron risque d'avoir besoin d'un Kyle Rau dans les meilleures dispositions. Est-ce que cela sera possible, sachant qu'il n'a plus disputé de match depuis le 18 mars dernier? À voir, potentiellement dès ce mercredi pour la réception de Rapperswil.

«En tout cas, je suis content qu'il soit là, conclue Christoph Bertschy. On s'est pris dans les bras, salués chaleureusement et on a parlé un peu.» Et nul doute que, même depuis les tribunes, Kyle Rau a grandement apprécié sa première visite à la BCF Arena, comme l'a relevé Roger Rönnberg après la folle victoire dans le derby face à Berne samedi (2-1). «Il a vu ce match et m'a dit: 'Tu es sûr qu'on est au milieu de la saison? Un samedi soir?', s'est marré le coach. Je lui ai répondu que oui, c'était normal. Et c'est ce qui fait que cet endroit est spécial.»