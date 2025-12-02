Simon Moser, figure emblématique du CP Berne, met fin à sa carrière suite à des problèmes de dos et de hanche. L'attaquant, connu pour son jeu physique et son dévouement à l'équipe, a contribué aux trois derniers titres du club.

Stephan Roth

Le 18 octobre, Simon Moser a disputé son dernier match pour le CP Berne à Genève. Les Bernois avaient concédé l’égalisation 1-1 à une minute de la fin et perdu en prolongation. L’attaquant emmentalois, qui souffrait à nouveau de problèmes de dos et de hanche, doit désormais se soumettre à une opération, mettant fin non seulement à sa saison, mais aussi à sa carrière. Une fin injuste pour un joueur de sa trempe.

Pendant des années, Simon Moser a été l’une des figures emblématiques du CPB. Sur la glace, il se frayait un chemin sans jamais compter sur la légèreté qui caractérise d’autres joueurs. Il encaissait, ne se plaignait pas, n’évitait jamais les duels et mettait son corps au service de l’équipe, là où ça faisait littéralement mal. Grâce à lui, le CP Berne a remporté ses trois derniers titres.

L’image du joueur d’équipe désintéressé

Même après l’été 2024, alors que sa carrière était en suspens, Simon Moser a continué à donner le meilleur de lui-même. Son dos a tenu bon, et il a contribué à ce que le CPB termine la phase de qualification à la troisième place. Il a accepté d’être souvent placé en quatrième ligne, de céder sa place au powerplay, et de laisser Ramon Untersander devenir capitaine. «Je reste le même», affirmait-il, consolidant l’image d’un joueur d’équipe désintéressé qui restera gravée dans les mémoires.

Avec le recul, il aurait peut-être été préférable de mettre un terme à sa carrière après la saison dernière. Aujourd’hui, son corps meurtri le contraint à abandonner en cours de saison. Une fin cruelle pour un combattant qui n’a jamais baissé les bras.

Le CP Berne en crise

Le CP Berne, et Simon Moser lui-même – qui n’a pas marqué lors de ses onze derniers matches – ne sont cette saison que l’ombre d’eux-mêmes. Les Bernois sont avant-derniers, chaque éclair d’espoir étant suivi d’un nouveau revers. Une souffrance apparemment sans fin. Le double vice-champion du monde (2013 et 2018) ne méritait pas cela.

Mais ce n’est pas l’image d’un Moser brisé et souffrant qui doit rester dans nos mémoires. Ce sont les images où il soulève avec béatitude la coupe de champion qui symbolisent sa carrière et son immense contribution au CP Berne.