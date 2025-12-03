Méconnaissable, Fribourg chute face à Rapperswil

Dominé durant une bonne partie du match, Fribourg a cru pouvoir décrocher au moins un point face à Rapperswil. Mais Malte Strömwall a offert la victoire aux visiteurs, à trois minutes de la fin du match (2-4).

Matthias Davet Journaliste Blick

Après huit secondes de jeu, les supporters de Gottéron ont compris qu'ils allaient passer une soirée compliquée face à Rapperswil. Le temps, pour Marcus Sörensen, de rater sa passe en retrait en direction de Maximilian Streule et pour Gian-Marco Wetter de se présenter seul face à Loic Galley – titulaire en l'absence de Reto Berra, malade. Si le portier des Dragons a remporté son duel, cela ne présageait rien de bon pour la suite.

Et effectivement, les Fribourgeois ont été totalement méconnaissables dans ce premier tiers. Acculés en défense, ils ont laissé les Lakers prendre l'ascendant. N'appréciant pas ce qu'il avait devant ses yeux, le coach Roger Rönnberg a décidé de prendre un temps-mort après 3'14, pour tenter de réveiller ses troupes.

C'est tout l'inverse qui s'est produit, puisque Rapperswil a pu ouvrir le score quelques secondes plus tard. Tanner Fritz, d'une magnifique passe dans son dos, a trouvé Matthew Kellenberger, seul face à Galley. Il n'en demandait pas tant pour tromper le Fribourgeois entre les jambes (6e). La suite de la période initiale a été tout autant compliquée pour Gottéron, qui était sans doute content de retourner aux vestiaires une première fois.

Une deuxième réussite malchanceuse

Heureusement pour le public de la BCF Arena, Gottéron s'est réveillé d'emblée dans la période intermédiaire. Samuel Walser s'est retrouvé en belle position, mais a tiré à côté (22e). Gentiment mais sûrement, Julien Sprunger et Cie revenaient dans la rencontre, mais Rapperswil rappelait qu'il pouvait se montrer dangereux. Loic Galley a, par exemple, dû réaliser une triple parade face aux attaquants saint-gallois (27e).

Malgré quelques bonnes offensives de la part des Dragons, ce sont les visiteurs qui ont pris le large, juste avant la deuxième pause. De manière bien malchanceuse, le portier fribourgeois a dévié un lancer directement sur Yannick Rathgeb qui, surpris, n'a pu que voir le puck rebondir sur lui et retomber dans la canne de Gian-Marco Wetter. Cette fois, le No 72 ne tremblait pas et Rapperswil était sur son nuage (37e).

Premier but pour Kyle Rau

Avec ce retard de deux buts et une prestation en dedans, rien ne présageait un retournement de situation dans cette rencontre. Et pourtant, c'est le nouvel étranger Kyle Rau qui a redonné espoir à la BCF Arena. Un tir puissant a tapé la bande et est revenu sur la canne de l'Américain, qui a ajusté la lucarne de Melvin Nyffeler (43e).

Cette réussite a eu le mérite de réveiller la troupe de Roger Rönnberg. En continuant de pousser, elle est parvenue à égaliser, grâce à un tir de la ligne bleue de Marcus Sörensen, qui a terminé dans la même lucarne que le lancer de Kyle Rau quelques minutes plus tôt (53e).

Alors que Gottéron était revenu de loin, Malte Strömwall a offert la victoire à son équipe à un peu plus de trois minutes de la fin de la rencontre (57e). Malgré le pari de Roger Rönnberg de sortir son gardien quasi au même moment, Fribourg n'est pas parvenu à égaliser. Au contraire, Jacob Larsson a scellé le score à six secondes de la sirène finale. Avec cette défaite, les Dragons restent sur le podium de National League, puisque Genève s'est également incliné à Davos ce mercredi.